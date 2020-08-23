العمليات المشتركة: التحالف الدولي يسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي



اعلنت قيادة العمليات المشتركة ، ، تسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي.



وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن قوات التحالف الدولي سلمت اليوم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية".



واوضح الخفاجي أن" الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل القوات الاسترالية والنيوزلندية والاميركية"، مبينا أن" الموقع سوف يخصص الى القوات الامنية العراقية لاستخدامه".



وكان التحالف الدولي اعلن عن انسحاب قواته رسميا من معسكر التاجي ، شمالي بغداد .



وقال التحالف في بيان صحفي :" تم اليوم تسلیم الموقع الذي تشغله قوات التحالف في معسكر التاجي الى قوات الامن العراقية ، وفق جدول زمني معد مسبقاً...