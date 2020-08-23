لجنة الزراعة والمياه النيابية تطالب بتحرك حكومي سريع لضمان تدفق مستمر للمياه من ايران





طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية بتحرك حكومي سريع لضمان تدفق مستمر للمياه من ايران .



وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي:" ان وزارة الموارد المائية بينت الضرر الكبير الذي سيصيب العراق ، خاصة وسطه وجنوبه ، من انخفاض مناسيب نهري الزاب وسيروان القادمين من الاراضي الايرانية.



واضاف الشمري :" ان الضرر سيصيب اولا محافظة ديالى ، خاصة نهر ديالى الذي تعتمد عليه المحافظة بشكل كامل في ارواء ملايين الدونمات من الاراضي الزراعية ".



واوضح :" ان الامر يتطلب تحركا سريعا من الحكومة ، وعبر الجهات المعنية ، لضمان حق العراق من المياه الداخلة الى انهره ومعرفة الاسباب التي دعت لتحويل مسارات هذه الانهر ".



وجدد الشمري مطالبة الحكومة بتفعيل تحركاتها مع تركيا وسوريا لضمان حصة العراق من المياه الداخلة ، محذرا من مواسم جفاف تنذر بما هو اخطر.

