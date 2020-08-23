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الأحد, 23 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 آب 2020 02:36 م

الكشف عن مخطط إيراني لترهيب العراقيين .. وخطة أمنية لتعقب مرتكبي اغتيالات البصرة

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لا يزال المخطط الإيراني يعبث في الداخلي العراقي لإرهاب النشطاء والصحفيين والباحثين، وتحديدًا في محافظة البصرة، من خلال تنفيذ عمليات اغتيال واسعة.

ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية  عثمان الغانمى عن انطلاق قوة أمنية فجر الأحد، لاعتقال قتلة الناشطين والصحفيين والباحثين فى البصرة.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من وصول مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية إلى محافظة البصرة التى تعيش منذ أيام أوقاتاً عصيبة مع استمرار مسلسل الاغتيالات.

ترهيب وتهديد
وأكد مصطفى الكاظمى خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية فى مقر قيادة عمليات البصرة فى وقت سابق ليل السبت، أن وجوده فى المحافظة جاء لأمر استثنائي.

وقال: «انتظر منكم عملا جادا، وعليكم الكشف عن المجرمين بأسرع وقت».

وأوضح أن جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة، وتشكل تهديدا لهم ولجميع العراقيين، مضيفًا أن «البصرة مهمة لدينا ولا نقبل بالإخفاقات فى حماية أمنها»، رافضاً أى شكل من أشكال التدخلات السياسية فى العمل الأمني.

تعقب القتلة
وشدد على وجود العمل بكل الإمكانيات لتوفير الأمن لأهالى البصرة، مضيفًا «هناك مجرمون يرتكبون عمليات اغتيال، لكن لم نرَ عملا يوازى خطورة هذه الجريمة».

وشهدت المحافظة الجمعة، تنفيذ الخطة الأمنية التى يشرف عليها وزير الداخلية عثمان الغانمى لتعقب القتلة وملفات أخرى أمر الغانمى بتنفيذها من قبل كبار القادة فى الوزارة، أهمها القضاء على السلاح المنفلت، وملف المخدرات، والنزاعات العشائرية، واعتقال المجرمين الذين لم تنفذ حتى الآن أوامر القبض عليهم.

انتشار أمني
وانتشرت قوات مشتركة من الجيش والشرطة قامت باحتجاز المركبات التى لا تحمل أرقاما أصولية والسيارات المظللة، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها إحدى الأدوات المستخدمة لقتل الناشطين.

وتواجدت القوات الأمنية فى التقاطعات والطرق الرئيسية، أهمها شارع التجارى الذى شهد حادثة اغتيال الناشطة وخبيرة التغذية ريهام يعقوب.
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