إيران تستعيد بيانات الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. هل يتعلم الملالي من فشله؟

قال مسؤول إيراني اليوم الأحد، إن بلاده استعادت بعض البيانات، بما في ذلك جزء من محادثات قمرة القيادة، من الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها ميليشيات الحرس الثوري بطريق الخطأ في يناير الما، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصًا.



جاء ذلك وفقًا لتقرير على الموقع الإلكتروني لمنظمة الطيران المدني الإيرانية، والذي وصف تصريحات المسؤول بأنها جزء من التقرير النهائي الذي تخطط طهران لإصداره بشأن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية صاحبة الرحلة 752.



يأتي هذا التطور بعد أشهر من تحطم الطائرة في الثامن من يناير قرب طهران. ونفت السلطات الإيرانية في البداية مسؤوليتها، ثم غيرت المسار بعد أيام فقط، بعد أن قدمت الدول الغربية أدلة كثيرة على أن إيران أسقطت الطائرة.



ووقع الإسقاط في نفس الليلة التي شنت فيها إيران هجومًا صاروخيًا باليستيًا استهدف تمركزات لجنود أمريكيين في العراق، رداً على غارة جوية أمريكية بطائرة مسيرة قتلت قائد ميليشيات الحرس الثوري قاسم سليماني في بغداد يوم 3 يناير.



في ذلك الوقت، كانت القوات الإيرانية تستعد لضربة أمريكية مضادة ويبدو أنها أخطأت وظنت الطائرة صاروخ أمريكيا. لكن إيران لم تقر بأنه بعد الهجوم الصاروخي الباليستي، كان دفاعها الجوي في حالة تأهب كافية وسمحت باستئناف الحركة الجوية المجدولة سابقًا – في إشارة إلى السماح للطائرة الأوكرانية بالإقلاع من طهران.



يبدو أن الطائرة الأوكرانية استهدفت بصاروخين. كانت الطائرة أقلعت لتوها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران عندما انفجر الصاروخ الأول، مما قد أدى إلى إتلاف معداتها اللاسلكية. من المحتمل أن يكون الصاروخ الثاني قد أصاب الطائرة مباشرة ، حيث تظهر مقاطع فيديو من تلك الليلة الطائرة وهي تنفجر قبل أن تصطدم بملعب وأرض زراعية في ضواحي طهران.



لعدة أيام بعد التحطم، قام المحققون الإيرانيون بتمشيط الموقع، بحثًا بين حطام الطائرة. قال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، الكابتن تراج دهقاني زنكنه، يوم الأحد، إن الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية لا يتحدثان سوى 19 ثانية بعد الانفجار الأول، على الرغم من أن الصاروخ الثاني وصل إلى الطائرة بعد 25 ثانية.



وقال إن الانفجار الأول الصاروخي تسبب في سقوط شظايا في الطائرة مما أدى على الأرجح إلى تعطيل مسجلات الطائرة. ولم يكشف عن أي تفاصيل عن محادثة قمرة القيادة تم استردادها.



وقال زنغنه إن ممثلين من الولايات المتحدة وأوكرانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا والسويد – الدول التي قُتل مواطنوها في الحادث – كانوا حاضرين خلال عملية جمع البيانات من أجهزة التسجيل.



في الأشهر التي أعقبت إسقاط الطائرة، عانت إيران من أكبر وأخطر تفش لفيروس كورونا في الشرق الأوسط. تكافح الحكومة الإيرانية أيضًا مع كل من العقوبات الأمريكية الساحقة والمشاكل الاقتصادية المحلية الواسعة.



بطارية منحرفة

في الشهر الماضي، أفاد تقرير أولي من التحقيق الإيراني أن بطارية صاروخية منحرفة وسوء اتصال بين القوات وقادتها وقرار إطلاق النار دون إذن، كل ذلك أدى إلى إسقاط الطائرة. وذكر ذلك التقرير أن بطارية صواريخ أرض – جو التي استهدفت طائرة بوينج 737-800 قد تم نقلها ولم يتم إعادة توجيهها بشكل صحيح.



وأضافت أن أولئك الذين يديرون بطارية الصاروخ لم يتمكنوا من التواصل مع مركز قيادتهم، وأخطأوا في تعريف الرحلة المدنية على أنها تهديد وفتحوا النار مرتين دون الحصول على موافقة من كبار المسؤولين.



يعتقد مسؤولون ومحللون استخبارات غربيون أن إيران أسقطت الطائرة بنظام تور روسي الصنع، المعروف لدى الناتو باسم SA-15. في عام 2007، تسلمت إيران 29 وحدة Tor M1 من روسيا بموجب عقد تقدر قيمته بنحو 700 مليون دولار.



تم تركيب النظام على مركبة مجنزرة ويحمل رادار وعلبة من ثمانية صواريخ. لم يذكر التقرير الأولي سبب قيام الحرس الثوري بنقل نظام الدفاع الجوي، على الرغم من أنه يُعتقد أن تلك المنطقة القريبة من المطار هي موطن لكل من القواعد العسكرية النظامية وقواعد الحرس شبه العسكري.



كما أشار إلى أن الرحلة الأوكرانية لم تفعل شيئًا غير عادي حتى يتم إطلاق الصاروخ، مع بث جهاز الإرسال والاستقبال والبيانات الأخرى. تم إرسال مسجل رحلة الصندوق الأسود للطائرة إلى باريس في يونيو، حيث كان المحققون الدوليون يفحصونه.



قال زنكنه: «تم إجراء جميع أنشطة استعادة البيانات بهدف السلامة ومنع وقوع حوادث مماثلة، مضيفًا استئنافًا ضد “أي استخدام سياسي لهذه العملية. وأضاف أن المجال الجوي الإيراني أصبح الآن “آمنًا وجاهزًا” للرحلات الدولية».