نائب: العراق بهذا الوضع القائم والسائد أمنيا يسير نحو المجهول

قال النائب عن محافظة ذي قار ناصر تركي، اليوم الأحد، إن إخفاق الحكومة في معالجة حالة الأمن المتردية في ذي قار وبعض المحافظات الأخرى سيما بغداد يدق ناقوس الخطر.

وأضاف أن الواقع الأمني في ذي قار ليس له أي معاني وكذلك في بقية المحافظات وبغداد خصوصا ونحن دائما ما نسمع حديث رئيس الوزراء وهو يتحدث عن الأمن إلا أنه أصبح حلم يراود الجميع.

وأشار تركي إلى أن العراق بهذا الوضع القائم والسائد أمنيا يسير نحو المجهول، مؤكدا أن البلاد ستنزلق نحو المجهول إذا لم يتخذ رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إجراءات فورية في هذا الصدد للحفاظ على هيبة الدولة.