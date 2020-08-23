متظاهرون من الأجراء اليوميين يغلقون المقر البديل للحكومة المحلية في الديوانية

أفاد مصدر محلي من محافظة الديوانية، اليوم الأحد، بأن متظاهرين من الأجراء اليوميين اغلقوا "المقر البديل" للحكومة المحلية في المحافظة.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "متظاهرين من الاجراء اليوميين في محافظة الديوانية اغلقوا المقر البديل للحكومة المحلية في المحافظة، احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم".



وأضاف أن "المتظاهرين طالبوا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 315".



وكان موظفو ديوان محافظة الديوانية، أعلنوا إضرابا عن الدوام في الأماكن البديلة بعد اغلاق مقر بنايتهم منذ ‏تسعة اشهر، مبينين أن الأضراب جاء على خلفية تهديدات بالحرق اصدرها مجهولين لهم.‏