بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 23 آب 2020
آخر الأخبار
نائب: العراق بهذا الوضع القائم والسائد أمنيا يسير نحو المجهول متظاهرون من الأجراء اليوميين يغلقون المقر البديل للحكومة المحلية في الديوانية واشنطن بوست: الكاظمي يحاول إنشاء نموذج مختلف للعراق وزير الصحة: العراق حجز كمية من لقاحات كورونا لنحو عشرين بالمئة من عدد سكانه اغتيال النشطاء السياسيين في العراق.. من يقف وراء تلك العمليات؟ فهمي: العراق يمر اليوم بمنعطف حرج إدارة نادي برشلونة تتفق مع المدرب كومان على 3 تعاقدات مهمة ديالى تسجل 148 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية قوات التحالف الدولي تنسحب من قاعدة التاجي النوري: أحمق من يتوهم بأن الكاتم سيكتم أصوات المتظاهرين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 23 آب 2020 01:36 م

واشنطن بوست: الكاظمي يحاول إنشاء نموذج مختلف للعراق

الكاظمي

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحاول إنشاء نموذج مختلف للعراق ويؤكد على السيادة ومكافحة الفساد وعلاقة تدريب عسكري مستدامة مع واشنطن.

وشرح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رؤيته في مقابلة مطولة الخميس، بعد لقائه في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب.

ويبدو أنه وترامب مرتاحان في الوقت الحالي لعلاقة عسكرية يبقى فيها عدة آلاف من القوات الأميركية في العراق لتدريب القوات المحلية، دون أي جدول زمني حتى الآن لانسحابهم.

وتضيف الصحيفة أن الكاظمي وجه جديد مثير للاهتمام في المنطقة فقد كان رئيسا للمخابرات ثم أصبح رئيس وزراء مؤقتًا في مايو، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للفساد من قبل الشباب العراقي والتي أصابت البلاد بالشلل.

لقد اتخذ الكاظمي بشجاعة مسارًا مستقلاً، ونأى بنفسه قليلاً عن إيران وانضم إلى حركة احتجاجية، كما في لبنان، تريد القضاء على أمراء الحرب السياسيين الفاسدين.

وقال الكاظمي: "لسنا بحاجة إلى قوات قتالية أميركية في العراق" الآن بعد هزيمة داعش. "نحن بحاجة إلى قوات أميركية تركز على التدريب وبناء القدرات".

وأضاف أن القادة العراقيين السابقين كانوا "خجولين" بشأن الاعتراف بالدعم العسكري من الولايات المتحدة "نعتقد أن هذه العلاقة لا تدعو إلى الإحراج"، مضيفا "إنه شيء يجب أن نفخر به".

وأوضح الكاظمي أن بعض الأسئلة الصعبة لا تزال دون حل، بما في ذلك استخدام الولايات المتحدة للمجال الجوي العراقي و"خارطة الطريق" لإعادة انتشار القوات الأميركية. وستتناول هذه القضايا في "حوار استراتيجي" مشترك بين البلدين.

وبحسب الصحيفة، فإن العراق هو نقطة مضيئة للتنافس بين الولايات المتحدة وإيران.وكشف الكاظمي تعامله مع طهران، وقال الزعيم العراقي إنه أبلغ القادة الإيرانيين خلال زيارة الشهر الماضي أن على طهران إقامة علاقات "دولة مع دولة"، بدلاً من العمل مع قادة الميليشيات الفردية الذين قد يقوضون سلطة بغداد.

ويسعى الكاظمي أيضًا إلى تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية. وقال إنه ناقش التنسيق السعودي العراقي بشأن النفط والسياسة الاقتصادية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي يوم الأربعاء، قبل يوم واحد من لقائه مع ترامب.

وتشير الصحيفة إلى أن التحدي الأصعب الذي يواجهه الكاظمي هو السيطرة على الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران والتي تهدد بأن تصبح دولة داخل الدولة - بنفس الطريقة التي يعمل بها حزب الله في لبنان.

وأوضح الكاظمي: "إن هذه الميلشيات تشعر أن شرعيتها تنبع من الوجود الأميركي في العراق". لكنه حذر: "هذا لا يعطي "الميليشيات" الحق في مهاجمة القوات "الأميركية" في العراق". مشددا على أنه يجب أن تحتكر الدولة السلاح. وأضاف أن "أي منظمة تمتلك أسلحة خارج الدولة تعتبر خارجة عن القانون".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
11-237-1200x675

مسؤول إيراني: العقوبات الأمريكية الجديدة لن تسمح لنا ببيع النفط مقابل الغذاء 23 آب 2020 01:55 م

11-237-1200x675

مقتل وجرح 6 جنود سوريين بهجوم صاروخي في إدلب 23 آب 2020 01:14 م

الحدود الأمريكية المكسيكية

واشنطن تفرض قيودا إضافية على الحدود مع المكسيك 22 آب 2020 12:18 م

ترامب

ترامب: نتائج الانتخابات المقبلة قد لا تظهر إلى الأبد 22 آب 2020 12:10 م

820202020261845986401

واشنطن: موقف الحلفاء الأوروبيين من عقوبات إيران مخيب للآمال 21 آب 2020 02:38 م

1-147-1200x675

"سفاح نيوزيلندا" ينتظر إصدار حكم المحكمة حول مجزرة المسجدين 21 آب 2020 02:22 م

820202020261845986401

الكشف عن مخطط لاغتيال الرئيس التونسي بـ"السم" 21 آب 2020 01:01 م

820202020261845986401

مرسوم ملكي سعودي بإعفاء مسؤولين كبار والتحقيق معهم بتهم فساد 21 آب 2020 12:57 م

التعليقات