واشنطن بوست: الكاظمي يحاول إنشاء نموذج مختلف للعراق

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحاول إنشاء نموذج مختلف للعراق ويؤكد على السيادة ومكافحة الفساد وعلاقة تدريب عسكري مستدامة مع واشنطن.

وشرح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رؤيته في مقابلة مطولة الخميس، بعد لقائه في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب.

ويبدو أنه وترامب مرتاحان في الوقت الحالي لعلاقة عسكرية يبقى فيها عدة آلاف من القوات الأميركية في العراق لتدريب القوات المحلية، دون أي جدول زمني حتى الآن لانسحابهم.

وتضيف الصحيفة أن الكاظمي وجه جديد مثير للاهتمام في المنطقة فقد كان رئيسا للمخابرات ثم أصبح رئيس وزراء مؤقتًا في مايو، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للفساد من قبل الشباب العراقي والتي أصابت البلاد بالشلل.

لقد اتخذ الكاظمي بشجاعة مسارًا مستقلاً، ونأى بنفسه قليلاً عن إيران وانضم إلى حركة احتجاجية، كما في لبنان، تريد القضاء على أمراء الحرب السياسيين الفاسدين.

وقال الكاظمي: "لسنا بحاجة إلى قوات قتالية أميركية في العراق" الآن بعد هزيمة داعش. "نحن بحاجة إلى قوات أميركية تركز على التدريب وبناء القدرات".

وأضاف أن القادة العراقيين السابقين كانوا "خجولين" بشأن الاعتراف بالدعم العسكري من الولايات المتحدة "نعتقد أن هذه العلاقة لا تدعو إلى الإحراج"، مضيفا "إنه شيء يجب أن نفخر به".

وأوضح الكاظمي أن بعض الأسئلة الصعبة لا تزال دون حل، بما في ذلك استخدام الولايات المتحدة للمجال الجوي العراقي و"خارطة الطريق" لإعادة انتشار القوات الأميركية. وستتناول هذه القضايا في "حوار استراتيجي" مشترك بين البلدين.

وبحسب الصحيفة، فإن العراق هو نقطة مضيئة للتنافس بين الولايات المتحدة وإيران.وكشف الكاظمي تعامله مع طهران، وقال الزعيم العراقي إنه أبلغ القادة الإيرانيين خلال زيارة الشهر الماضي أن على طهران إقامة علاقات "دولة مع دولة"، بدلاً من العمل مع قادة الميليشيات الفردية الذين قد يقوضون سلطة بغداد.

ويسعى الكاظمي أيضًا إلى تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية. وقال إنه ناقش التنسيق السعودي العراقي بشأن النفط والسياسة الاقتصادية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي يوم الأربعاء، قبل يوم واحد من لقائه مع ترامب.

وتشير الصحيفة إلى أن التحدي الأصعب الذي يواجهه الكاظمي هو السيطرة على الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران والتي تهدد بأن تصبح دولة داخل الدولة - بنفس الطريقة التي يعمل بها حزب الله في لبنان.

وأوضح الكاظمي: "إن هذه الميلشيات تشعر أن شرعيتها تنبع من الوجود الأميركي في العراق". لكنه حذر: "هذا لا يعطي "الميليشيات" الحق في مهاجمة القوات "الأميركية" في العراق". مشددا على أنه يجب أن تحتكر الدولة السلاح. وأضاف أن "أي منظمة تمتلك أسلحة خارج الدولة تعتبر خارجة عن القانون".