بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 23 آب 2020
آخر الأخبار
نائب: العراق بهذا الوضع القائم والسائد أمنيا يسير نحو المجهول متظاهرون من الأجراء اليوميين يغلقون المقر البديل للحكومة المحلية في الديوانية واشنطن بوست: الكاظمي يحاول إنشاء نموذج مختلف للعراق وزير الصحة: العراق حجز كمية من لقاحات كورونا لنحو عشرين بالمئة من عدد سكانه اغتيال النشطاء السياسيين في العراق.. من يقف وراء تلك العمليات؟ فهمي: العراق يمر اليوم بمنعطف حرج إدارة نادي برشلونة تتفق مع المدرب كومان على 3 تعاقدات مهمة ديالى تسجل 148 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية قوات التحالف الدولي تنسحب من قاعدة التاجي النوري: أحمق من يتوهم بأن الكاتم سيكتم أصوات المتظاهرين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 آب 2020 01:14 م

مقتل وجرح 6 جنود سوريين بهجوم صاروخي في إدلب

11-237-1200x675
تعرضت مجموعة تابعة لقوات النظام السوري لهجوم بصاروخ حراري على محور حزارين جنوب مدينة إدلب؛ ما أدى إلى مقتل وجرح 6 عناصر على الأقل.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، إن الهجوم نفذته فصائل عاملة ضمن غرفة عمليات ”الفتح المبين“.
وأضاف المرصد أن قوات النظام كانت قصفت بعد منتصف الليلة الماضية، مناطق بريف إدلب الجنوبي، دون أن يعطي أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية. 
وكان المرصد السوري أشار أمس السبت إلى قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن والبارة وبينين والرويحة ودير سنبل بريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق متواصل لطائرات استطلاع مذخرة في أجواء إدلب وريف حلب الغربي.
وفي السياق، شهدت مناطق بريف درعا الغربي انتشارا كثيفا للحواجز الأمنية على مفارق الطرقات ومداخل البلدات تزامنا مع تفتيش المارة على مفرق العجمي والتل ومواقع أخرى.
وبحسب المرصد فإن ذلك يأتي في إطار التحضيرات لشن قوات النظام حملة مداهمة على بضع قرى وبلدات في ريف درعا.
وأشار المرصد إلى استعدادات قوات النظام برفقة ”الفرقة الرابعة والمخابرات العسكرية“، لشن حملة مداهمات في كل من المزيرب واليادودة وتل شهاب بريف درعا، حيث قامت بالتحشد عند منطقة الري بالقرب من بلدة المزيريب، بالتزامن مع ذلك وصل رتل عسكري مؤلف من نحو 10 سيارات عسكرية إلى بلدة زيزون بريف درعا الغربي.
إلى ذلك، ذكر المرصد السوري أن مسلحين مجهولين، اغتالوا بعد منتصف ليل الجمعة – السبت شخصا في بلدة جاسم الواقعة بريف درعا الشمالي، وذلك عبر إطلاق النار عليه في البلدة، قبل أن يلوذوا بالفرار.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
11-237-1200x675

مسؤول إيراني: العقوبات الأمريكية الجديدة لن تسمح لنا ببيع النفط مقابل الغذاء 23 آب 2020 01:55 م

الكاظمي

واشنطن بوست: الكاظمي يحاول إنشاء نموذج مختلف للعراق 23 آب 2020 01:36 م

الحدود الأمريكية المكسيكية

واشنطن تفرض قيودا إضافية على الحدود مع المكسيك 22 آب 2020 12:18 م

ترامب

ترامب: نتائج الانتخابات المقبلة قد لا تظهر إلى الأبد 22 آب 2020 12:10 م

820202020261845986401

واشنطن: موقف الحلفاء الأوروبيين من عقوبات إيران مخيب للآمال 21 آب 2020 02:38 م

1-147-1200x675

"سفاح نيوزيلندا" ينتظر إصدار حكم المحكمة حول مجزرة المسجدين 21 آب 2020 02:22 م

820202020261845986401

الكشف عن مخطط لاغتيال الرئيس التونسي بـ"السم" 21 آب 2020 01:01 م

820202020261845986401

مرسوم ملكي سعودي بإعفاء مسؤولين كبار والتحقيق معهم بتهم فساد 21 آب 2020 12:57 م

التعليقات