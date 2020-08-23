مقتل وجرح 6 جنود سوريين بهجوم صاروخي في إدلب

تعرضت مجموعة تابعة لقوات النظام السوري لهجوم بصاروخ حراري على محور حزارين جنوب مدينة إدلب؛ ما أدى إلى مقتل وجرح 6 عناصر على الأقل.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، إن الهجوم نفذته فصائل عاملة ضمن غرفة عمليات ”الفتح المبين“.

وأضاف المرصد أن قوات النظام كانت قصفت بعد منتصف الليلة الماضية، مناطق بريف إدلب الجنوبي، دون أن يعطي أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري أشار أمس السبت إلى قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن والبارة وبينين والرويحة ودير سنبل بريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق متواصل لطائرات استطلاع مذخرة في أجواء إدلب وريف حلب الغربي.

وفي السياق، شهدت مناطق بريف درعا الغربي انتشارا كثيفا للحواجز الأمنية على مفارق الطرقات ومداخل البلدات تزامنا مع تفتيش المارة على مفرق العجمي والتل ومواقع أخرى.

وبحسب المرصد فإن ذلك يأتي في إطار التحضيرات لشن قوات النظام حملة مداهمة على بضع قرى وبلدات في ريف درعا.

وأشار المرصد إلى استعدادات قوات النظام برفقة ”الفرقة الرابعة والمخابرات العسكرية“، لشن حملة مداهمات في كل من المزيرب واليادودة وتل شهاب بريف درعا، حيث قامت بالتحشد عند منطقة الري بالقرب من بلدة المزيريب، بالتزامن مع ذلك وصل رتل عسكري مؤلف من نحو 10 سيارات عسكرية إلى بلدة زيزون بريف درعا الغربي.

إلى ذلك، ذكر المرصد السوري أن مسلحين مجهولين، اغتالوا بعد منتصف ليل الجمعة – السبت شخصا في بلدة جاسم الواقعة بريف درعا الشمالي، وذلك عبر إطلاق النار عليه في البلدة، قبل أن يلوذوا بالفرار.