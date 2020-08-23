برلمانية تطالب بصرف مستحقات أجور وعقود وزارة الكهرباء

طالبت عضو مجلس النواب هوازن الشمري ، رئيس الوزراء والبرلمان ووزارتي الكهرباء والمالية بصرف مستحقات أجور وعقود وزارة الكهرباء.



وقالت الشمري ان"أبنائنا موظفي الأجور والعقود في وزارة الكهرباء رغم أنهم يوفرون مليارات الدنانير شهريا لخزينة الدولة من الجباية، ويساهمون في تطوير دوائر وزارة الكهرباء لكنهم يعملون دون مقابل ولم يتسلموا مستحقاتهم المالية حتى الآن على الرغم من مضي نحو 8 أشهر على مباشرة غالبيتهم".





وأضافت أن"الآلاف منهم يعانون من أوضاع مأساوية ويفترشون الارض ويتظاهرون منذ فترة طويلة لكن الحكومة والجهات المعنية لم تكلف نفسها وتصرف مستحقاتهم التي هي حقوقهم مقابل جهودهم ولاتوجد جهة متفضلة عليهم بها"، متسائلة "أين تذهب مبالغ الجباية التي يقومون يإستحصالها وتسليمها لوزارة الكهرباء؟، خاصة وأن بعضهم يقوم بإستدانة مبلغ أجرة ذهابه للدائرة أو المناطق التي تنفذ فيها أعمال الجباية".





وأكدت الشمري ضرورة أن"يكون للحكومة والبرلمان تدخل عاجل لحل مشكلة عدم صرف مستحقات موظفي الأجور والعقود وصرفها بأسرع وقت ممكن، لإنهاء معاناة هذه الشريحة التي قدمت الكثير ولم تحصل حتى الآن على أي شيء رغم الوعود الفارغة التي تطلق بين الحين والآخر".