شياع السوداني: عدم كشف قتلة المتظاهرين تسبب بكل هذه الفوضى

قال النائب المستقيل عن ائتلاف دولة القانون، محمد شياع السوداني، إن عدم الكشف عن قتلة المتظاهرين تسبب بالفوضى التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.

وكتب السوداني في تدوينة:"عدم الكشف عن مرتكبي جرائم_الاغتيالات والخطف والحدّ منها أثار سخطاً شعبياً إستغلته الأجندات التخريبية عبر دعوةٍ علنيةٍ لتسليح المتظاهرين ما يعني مزيداً من الفوضى والاقتتال الداخلي وهذا سيناريو ما بعد داعش.





واختتم السوداني تدوينته بالقول: "#لاحلّ_إلابفرض_القانون بقوة الدولة.