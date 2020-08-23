بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 23 آب 2020
آخر الأخبار
نائب: العراق بهذا الوضع القائم والسائد أمنيا يسير نحو المجهول متظاهرون من الأجراء اليوميين يغلقون المقر البديل للحكومة المحلية في الديوانية واشنطن بوست: الكاظمي يحاول إنشاء نموذج مختلف للعراق وزير الصحة: العراق حجز كمية من لقاحات كورونا لنحو عشرين بالمئة من عدد سكانه اغتيال النشطاء السياسيين في العراق.. من يقف وراء تلك العمليات؟ فهمي: العراق يمر اليوم بمنعطف حرج إدارة نادي برشلونة تتفق مع المدرب كومان على 3 تعاقدات مهمة ديالى تسجل 148 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية قوات التحالف الدولي تنسحب من قاعدة التاجي النوري: أحمق من يتوهم بأن الكاتم سيكتم أصوات المتظاهرين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 آب 2020 12:19 م

المالية النيابية: الحكومة لم تتعاون معنـا وسنستضيف وزير الماليـة لتقصي مصير الموازنة العامـة

المالية النيابية
انتقدت اللجنة المالية النيابية عدم حضور وزير المالية الحالي ومسؤولي الوزارة الى الاستضافة الالكترونية لتقصي مصير قانون الموازنة العامة ،  متعهدة  بطلب استضافتهم مرة اخرى للوقوف على الوضع المالي في البلاد وحجم الانفاق والايرادات المتوقعة .

 وقال مقرر اللجنة النائب  احمد الصفار، في تصريح  صحفي  ان مجلس النواب صوت على صيغة قرار ملزم للحكومة بانجاز مشروع الموازنة العامة 2020  لغاية 30 حزيران الماضي لكن الحكومة لم ترد لاسلبا ولا ايجابا ".


واضاف ، ان " وزير المالية الحالي  طلب من البرلمان انذاك الموافقة على الاقتراض الخارجي والداخلي وابلغنا ان الحكومة لاتملك امكانية دفع الرواتب ، ولذلك وافق مجلس النواب مضطرا على الاقتراض الخارجي ، الذي اوقفناه سابقا منذ موازنة 2019 بسبب خطورة تزايد الديون الخارجية على العراق ، واشترطنا على الحكومة ان تقدم ورقة اصلاحية خلال 60 يوما ، تتضمن اجراء اصلاحات باتجاه ترشيد الانفاق وتعظيم الايرادات لعدم اللجوء الى الاقتراض مرة اخرى ".

واوضح "  الان  مضى اكثر من 50  يوما ولانعلم شيئا عن الوضع المالي للبلاد ، والحكومة لم تتعاون معنا وحتى وزارة المالية لاتستجيب للمخاطبات والاتصالات التي تجريها اللجنة النيابية ، وعندما نريد استضافة اي مسؤول مالي عبر منصة برنامج زووم لا احد يحضر منهم "، مبينا ان " اللجنة المالية طلبت وضع كافة التصرفات المالية للحكومة ضمن اطار قانوني وهو قانون الموازنة العامة غير المرسل حتى الان ، كما ابلغنا الحكومة باعداد مشروع مختصر لا يتجاوز 5 اوراق رسمية لتكون اطارا  قانونيا عن المصروفات وتخمينات الايرادات المتوقعة للاشهر المقبلة ولم يقدموها ".



وتابع القول ان " موازنة حكومة المستقيل عادل عبد المهدي انتهت ، وحكومة الكاظمي لم تقدم اي موازنة حتى الان عدا طلب الاقتراض الذي وافقنا عليه ولانعرف نتيجة صرف الاموال".



وكان مجلس النواب صوت في حزيران الماضي على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
2-6-1200x675

نائب: العراق بهذا الوضع القائم والسائد أمنيا يسير نحو المجهول 23 آب 2020 02:22 م

محمد-شياع-السوداني-صور-وزارة-العمل-العراق

شياع السوداني: عدم كشف قتلة المتظاهرين تسبب بكل هذه الفوضى 23 آب 2020 12:21 م

الشابندر

الشابنـدر يدعو القيادات المسؤولة الى اجتماع وطنيٍ طارئ لأخراج العراق من أزمته الراهنـة 23 آب 2020 12:17 م

الحلبوسي والحكيم

الحلبوسي يبحث مع الحكيم الانتخابات المبكرة وإجراءها بعيدا عن السلاح والمال السياسي 23 آب 2020 12:05 م

أسعد العيداني

محافظ البصرة ينفي إقالته بأمر من الكاظمي 23 آب 2020 12:04 م

خشان

نائب يكشف عن عائق كبير أمام إجراء الانتخابات المبكرة وعضوية النواب الجدد 23 آب 2020 12:02 م

download

الكاظمي أمام عائلة ريهام يعقوب : أقسم بدم الشهيدة أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن 23 آب 2020 11:52 ص

الكاظمي

الكاظمي من البصرة : عمليات الاغتيال الأخيرة تشكل خرقا أمنيا خطيرا لا يمكن التهاون فيه 23 آب 2020 11:48 ص

التعليقات