بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 23 آب 2020
آخر الأخبار
نائب: العراق بهذا الوضع القائم والسائد أمنيا يسير نحو المجهول متظاهرون من الأجراء اليوميين يغلقون المقر البديل للحكومة المحلية في الديوانية واشنطن بوست: الكاظمي يحاول إنشاء نموذج مختلف للعراق وزير الصحة: العراق حجز كمية من لقاحات كورونا لنحو عشرين بالمئة من عدد سكانه اغتيال النشطاء السياسيين في العراق.. من يقف وراء تلك العمليات؟ فهمي: العراق يمر اليوم بمنعطف حرج إدارة نادي برشلونة تتفق مع المدرب كومان على 3 تعاقدات مهمة ديالى تسجل 148 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية قوات التحالف الدولي تنسحب من قاعدة التاجي النوري: أحمق من يتوهم بأن الكاتم سيكتم أصوات المتظاهرين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 آب 2020 12:17 م

الشابنـدر يدعو القيادات المسؤولة الى اجتماع وطنيٍ طارئ لأخراج العراق من أزمته الراهنـة

الشابندر
دعا السياسي المستقل عزة الشابنـدر القيادات المسؤولة الى اجتماع وطني طارئ لاخراج العراق من ازمته الراهنـة .

وقال الشابندر في تغريدة على / تويتر / :" ‏كما توقعنا ، و نتيجة لانغماس اغلب القيادات النافذة في مشروع تقاسم السلطة و الفساد ، فان ( الفتنة ) قد بانت معالمها و قد لا يسلم من نيرانها احد " .

ودعا الى اجتماع وطني طارئ على مستوى القيادات المسؤولة  للخروج بقرار توافقي تاريخي حاسم ، من اجل انقاذ البلاد من تداعيات لا تحمد عقباها .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
2-6-1200x675

نائب: العراق بهذا الوضع القائم والسائد أمنيا يسير نحو المجهول 23 آب 2020 02:22 م

محمد-شياع-السوداني-صور-وزارة-العمل-العراق

شياع السوداني: عدم كشف قتلة المتظاهرين تسبب بكل هذه الفوضى 23 آب 2020 12:21 م

المالية النيابية

المالية النيابية: الحكومة لم تتعاون معنـا وسنستضيف وزير الماليـة لتقصي مصير الموازنة العامـة 23 آب 2020 12:19 م

الحلبوسي والحكيم

الحلبوسي يبحث مع الحكيم الانتخابات المبكرة وإجراءها بعيدا عن السلاح والمال السياسي 23 آب 2020 12:05 م

أسعد العيداني

محافظ البصرة ينفي إقالته بأمر من الكاظمي 23 آب 2020 12:04 م

خشان

نائب يكشف عن عائق كبير أمام إجراء الانتخابات المبكرة وعضوية النواب الجدد 23 آب 2020 12:02 م

download

الكاظمي أمام عائلة ريهام يعقوب : أقسم بدم الشهيدة أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن 23 آب 2020 11:52 ص

الكاظمي

الكاظمي من البصرة : عمليات الاغتيال الأخيرة تشكل خرقا أمنيا خطيرا لا يمكن التهاون فيه 23 آب 2020 11:48 ص

التعليقات