الحلبوسي يبحث مع الحكيم الانتخابات المبكرة وإجراءها بعيدا عن السلاح والمال السياسي

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم ، تطورات الشأن السياسي في العراق والمنطقة.



وتم في اللقاء ، حسب بيان لمكتب الحلبوسي بحث الانتخابات المبكرة وامكانية اجرائها، ودور مجلس النواب العراقي في اقرار القوانين التي تخدم المواطنين.



كما ناقش الجانبان اهمية الانتخابات المبكرة وضرورة اجرائها في اجواء تنافسية بعيدا عن السلاح والمال والتسقيط السياسي، وضرورة حسم موضوعة الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات، الذي سبق وان صوَّت عليه مجلس النواب.



كما اكدا اهمية تعزيز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، لا سيما في القوانين ذات التماس المباشر مع مصالح المواطنين، والتشديد على اهمية استحضار مصلحة العراق في ادارة علاقاته الاقليمية والدولية، واحترام سيادته وحل المشاكل الاقليمية بعيدا عن حدوده واراضيه.



وتم في اللقاء ايضا بحث ملف استهداف الناشطين، وضرورة مراجعة الخطط الامنية، وحفظ حرية التعبير مع حفظ مكانة الدولة ومؤسساتها وعدم الاعتداء عليها.