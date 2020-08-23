محافظ البصرة ينفي إقالته بأمر من الكاظمي



نفى المكتب الاعلامي الخاص لمحافظ البصرة اسعد العيداني ماتداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن اقالة المحافظ من منصبه من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته للبصرة،" مؤكدا :" ان هذه الصفحات مدعومة من قبل بعض الجهات التي لا تريد الاستقرار في محافظة البصرة ".



واوضح المكتب في بيان ان هذه المنشورات مزورة وعارية عن الصحة ، كون اغلب الصفحات التي نشرتها تعمل ضمن مسلسل خلق الفوضى في محافظة البصرة".



وحذر من هذه الصفحات ، ووصفها بانها تريد خلق الفوضى بين ابناء البصرة ، مؤكدا ضرورة اخذ الاخبار من مصادرها الرسمية ، وليس الاعتماد على الصفحات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي .