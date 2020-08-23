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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 آب 2020 12:02 م

نائب يكشف عن عائق كبير أمام إجراء الانتخابات المبكرة وعضوية النواب الجدد

خشان

كشف النائب المستقل باسم خشان عن وجود عائق كبيرة يحول دون شرعية الانتخابات المقبلة وعضوية النواب الجديد مابعد اجراء الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان عدم حسم قانون المحكمة الاتحادية يحول دون مصادقة تلك المحكمة على عضوية النواب الجدد ونتائج الانتخابات.

وقال  خشان ، ان “الانتخابات المبكرة بالإمكان اجرائها لكن بعد ان يتم التوافق على مخالفة الدستور، لان قانون المحكمة الاتحادية مازال عالقا داخل أروقة مجلس النواب.
وأضاف ان “البلد يعيش في أسوأ مراحل الدولة، لان القانون غير مطبق بالشكل الصحيح، وينبغي الضغط على مجلس القضاء من اجل التطبيق الصحيح والفعلي للقانون.


وبين ان “الانتخابات لايمكن اجراءها من دون المحكمة الاتحادية لان الانتخابات ستكون باطلة في حال عدم وجود هذه المحكمة كما ان عضوية النائب في البرلمان ستكون غير صحيحة لان عضوية النائب تكون من تاريخ مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات”.

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