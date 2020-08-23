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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 آب 2020 11:52 ص

الكاظمي أمام عائلة ريهام يعقوب : أقسم بدم الشهيدة أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن

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زار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عائلة الشهيدة ريهام يعقوب في البصرة.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قدم  تعازيه لعائلة الشهيدة المغدورة ريهام يعقوب، وذلك خلال زيارة اجراها  في ساعة متأخرة من ليل السبت لمنزل الشهيدة في البصرة ". 

وعبّر الكاظمي عن عميق مواساته لعائلة الشهيدة، مؤكداً لها ولاهالي البصرة :" ان امد المعتدين والمجرمين قصير " . 

وقال  رئيس الوزراء امام العائلة : " اقسم بدم الشهيدة ان المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، وان دماء الشهيدة و الشهيد هشام الهاشمي، والشهيد تحسين اسامة لن تذهب هدراً ".

واضاف الكاظمي في معرض مواساته:" ان كلمات الشهيدة قد ادخلت الرعب على قلوب المجرمين الجبانة، وان اعمالها المجتمعية الخيرية قد ارجفتهم، وجعلتهم يركبون العار، فاي دناءة اشد من هذه البشاعة، لكن فألهم الخائب قد انقلب مندحراً، وتحوّلت الشهيدة الشابة في ربيع عمرها الى ايقونة للبصرة ".
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