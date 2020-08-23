بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 23 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 23 آب 2020 11:14 ص

فهمي: العراق يمر اليوم بمنعطف حرج

رائد-فهمي
أكد النائب السابق رائد فهمي، أن العراق يمر بمنعطف حرج وأن التغيير هو الاحتمال الأقرب في البلاد.

وقال فهمي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "طريق التاريخ مشروط، يمر العراق اليوم بمنعطف حرج، ولا يمكن تحديد نتيجة محددة على وجه اليقين".

وأضاف "لكن مع وجود حركة احتجاج اجتماعي حازمة وفقدان مستمر للشرعية السياسية والاجتماعية والأخلاقية للمجموعات الحاكمة، فإن التغيير هو احتمال".
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