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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 23 آب 2020 11:05 ص

إدارة نادي برشلونة تتفق مع المدرب كومان على 3 تعاقدات مهمة

كومان
ذكرت صحيفة "سبورت"، أن إدارة نادي برشلونة اتفقت مع المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان على 3 تعاقدات مهمة ستحاول الإدارة التفاوض مع فرقهم لضمهم.

وتضم القائمة المدافع الإسباني إيريك غارسيا، لاعب مانشستر سيتي وابن مدرسة برشلونة، الذي أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا أنه يرفض تمديد عقده ويرغب في الرحيل مفضلا العودة لفريقه السابق.

ويلعب غارسيا في متوسط الدفاع وأشركه غوارديولا أساسيا في نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاءات دوري أبطال أوروبا، وفضله على الدولي الإنجليزي جون ستونز.

كما يرغب برشلونة في التعاقد مع الظهير الأيسر لفريق فالنسيا الدولي الإسباني خوسي لويس غايا، الذي سيكون خليفة وبديلا لجوردي ألبا المتواجد على قائمة الراحلين عن الفريق.

ويعود برشلونة للتفاوض مع إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعد نهاية مشوار الفريق في الدوري الأوروبي، وخسارة النهائي أمام إشبيلية.

كما يرغب برشلونة في التعاقد مع الظهير الأيسر لفريق فالنسيا الدولي الإسباني خوسي لويس غايا، الذي سيكون خليفة وبديلا لجوردي ألبا المتواجد على قائمة الراحلين عن الفريق.

ويعود برشلونة للتفاوض مع إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعد نهاية مشوار الفريق في الدوري الأوروبي، وخسارة النهائي أمام إشبيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن أياكس يرفض تقليص المبلغ وسيحاول الفريق الإسباني التفاوض مع الفريق الهولندي لجلب النجم الشاب، الذي كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد الصيف الماضي لولا رفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

كما أكدت الصحيفة الكتالونية أن إدارة برشلونة تواجه معضلة في التخلص من الأوروغوياني لويس سواريز والظهير الأيسر جوردي ألبا، وتنتظر إدارة الفريق التوصل إلى عروض من فرق راغبة في ضمهم.

وتأمل إدارة برشلونة الحصول على مبالغ جيدة من بيع عدة نجوم، من أجل الدخول لسوق الانتقالات وتحقيق رغبة المدرب الهولندي رونالد كومان في التعاقد مع عدة لاعبين وضعهم على طاولة الفريق.





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