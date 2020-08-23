ديالى تسجل 148 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أفاد مصدر طبي من محافظة ديالى، اليوم الأحد، بتسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكر المصدر في تصريح صحفي، أن "دائرة صحة ديالى، سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، بالإضافة إلى 135 حالة شفاء".



وكانت دائرة صحة ديالى، قد سجلت أمس السبت، 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، بالإضافة إلى 122 حالة شفاء.