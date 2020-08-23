بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 23 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 23 آب 2020 10:49 ص

قوات التحالف الدولي تنسحب من قاعدة التاجي

قوات التحالف الدولي في العراق
أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، أن التحالف الدولي يعتزم سحب قواته من قاعدة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، إن "قوات التحالف ستنسحب اليوم من قاعدة التاجي، وستجري عملية الانسحاب منها صباحا بحضور قيادات عسكرية من الطرفين".

وكان وزير الخارجية فؤاد حسن، قد أعلن في لقاء متلفز ان الوفد العراقي اتفق مع واشنطن على إقرار جدولة إعادة انتشار القوت الأميركية في البلاد.
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