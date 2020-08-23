قوات التحالف الدولي تنسحب من قاعدة التاجي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، أن التحالف الدولي يعتزم سحب قواته من قاعدة التاجي شمالي العاصمة بغداد.



وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، إن "قوات التحالف ستنسحب اليوم من قاعدة التاجي، وستجري عملية الانسحاب منها صباحا بحضور قيادات عسكرية من الطرفين".



وكان وزير الخارجية فؤاد حسن، قد أعلن في لقاء متلفز ان الوفد العراقي اتفق مع واشنطن على إقرار جدولة إعادة انتشار القوت الأميركية في البلاد.