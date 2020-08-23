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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 23 آب 2020 10:43 ص

النوري: أحمق من يتوهم بأن الكاتم سيكتم أصوات المتظاهرين

تظاهرات
أكد القيادي كريم النوري، أن الكواتم لن تكتم أصوات المتظاهرين، وأنه أحمق من يتوهم ذلك.

وقال النوري في تدوينة له، إنه "غبي وأحمق من يتوهم بأن الكاتم سيكتم أصوات المتظاهرين وما حصل ويحصل من تداعيات خطيرة سببها سوء تقديرات أصحاب الكواتم القذرة".

واستشهد النوري بكلام للإمام علي عليه السلام (اياك ومصاحبة الأحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك)، منهياً تغريدته بهاتشاغ: "الكواتم لا تكتم الأصوات".
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