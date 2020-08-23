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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 23 آب 2020 10:31 ص

الشبلي: توجه لخفض أسعار تذاكر الخطوط الجوية العراقية

الخطوط-الجوية-العراقية

كشف وزير النقل ناصر حسين الشبلي، اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل على تفعيل عقد مع شركة بوينغ وقعته الحكومة العراقية بهدف تعزيز أسطول الطائرات العراقية ضمن العقد المبرم مع الشركة المذكورة والتي وضعت ضمن الخطط الاستراتيجية للوزارة.

وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن "العقد يتضمن تجهيز العراق بالطائرات خلال فترات محددة وحسب الحاجة المستقبلية للخطوط الجوية العراقية".

وأشار إلى أن "اجراءات خفض أسعار الطيران وتقليل حجم المصروفات للمسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية, لا سيما خلال المواسم التي تعد مريحة لقطاع الطيران، وتأمين أجواء مريحة وآمنة للركاب في ظل الأوضاع المستجدة بعد تداعيات جائحة كورونا".

 وأضاف أن "أسعار تذاكر الطيران العراقية جيدة ومعقولة حالياً, باستثناء الرحلات الاستثنائية التي تنطلق لإعادة العراقيين العالقين في بعض البلدان العربية والأوروبية, والتي تكون أسعارها عالية بعض الشيء بسبب ذهاب الطائرات الى البلدان المذكورة من دون مسافرين, الأمر الذي تسبب بزيادة أسعار التذاكر"، لافتا الى ان "الوزارة تعمل على تقديم خدمات مريحة وآمنة للمواطنين المسافرين عبر الخطوط الجوية العراقية وفي مقدمتها تخفيض أسعار التذاكر".

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