بالجرافات.. العراقيون يكنسون ويحرقون مقار ميليشيات إيران في الناصرية.. الغضب في السماء

شباب العراق: بدر والعصائب ونوري المالكي وكتائب حزب الله هى التي تقتلنا وعلى الحكومة والبرلمان التحرك



امتلك العراقيون، جرأة التصرف نحو ميليشيات إيران، بدلا من حكومة الكاظمي المترددة. وأقدم شباب عراقي غاضب في محافظة الناصرية وقبلها في البصرة، على إزالة مقار لميليشيات إرهابية إيرانية قامت بقتل وتصفية نشطاء المظاهرات.

وإذا كانت حكومة الكاظمي مرتبكة، ولا تقوى على اتخاذ القرار فقد سبقها العراقيون ليقولوا لهم هؤلاء هم المجرمون.

وكانت قد احتدمت الاحتجاجات في مدينة الناصرية، بعد يوم شهد إحراق مقار تابعة لعدد من الأحزاب في المدينة، إلى جانب احتجاجات أخرى عنيفة في مدينة البصرة. وبلغت الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار العراقية، حد هدم مقار بعض الأحزاب الموالية لإيران بواسطة الجرافات، وفق تقرير ميداني لـ" سكاي نيوز عربية". وأوضحت أن المحتجين هدموا مقار ميليشيات بدر وعصائب اهل الحق في ذي قار .

وكان المحتجون في الناصرية، أحرقوا في وقت سابق مقار تابعة للأحزاب، كما هز انفجار ساحة الحبوبي، وسط المدينة، مما تسبب بإصابة 11 شخصا. وفي البصرة، أضرم المتظاهرون العراقيون النار في مكتب البرلمان للمطالبة بإقالة المحافظ.

واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان، بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في 3 هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية.

كذلك أحرق المتظاهرون الغاضبون صورا لرئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، الذي يتهمونه بالتحريض على قتل المتظاهرين. وتوجه المتظاهرون إلى مكتب مجلس النواب في المحافظة وقاموا بإحراقه وإغلاقه، فيما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المحتجين وسط انتشار مكثف لقوات مكافحة الشغب.

واستخدمت قوات الأمن، الذخيرة الحية لتفريق مئات المتظاهرين الذين أحرقوا مقرات الأحزاب ومبان حكومية في البصرة والناصرية. وتأتي الاحتجاجات على خلفية استمرار عمليات اغتيال النشطاء والنزاعات العشائرية في المحافظة وملاحقة المحتجين.

ولقيت الناشطة ريهام يعقوب، التي قادت عدة مسيرات نسائية في الماضي، حتفها وأصيب ثلاثة آخرون عندما فتح مسلحون يحملون بنادق هجومية ويستقلون دراجة نارية، النار على سيارتهم.

وبدأت موجة العنف عندما اغتيل الناشط تحسين أسامة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مظاهرات في الشوارع استمرت 3 أيام أطلقت خلالها قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين الذين رشقوا منزل المحافظ بالحجارة والقنابل الحارقة وأغلقوا عدة طرق رئيسية.

وقبل أسابيع قليلة، أقدم شباب غاضبون على إحراق مقر عصائب أهل الحق في محافظة ميسان بعدما حاولت الميليشيا إعادة فتح مقراتها مجددا في المحافظة بعد حرقها خلال التظاهرات.

وتعد ميليشيا "عصائب أهل الحق" إحدى الميليشيات المدعومة من إيران، وهي تعمل بشكل أساسي في العراق وسوريا، وقد تورطت الحركة في أعمال عنف طائفية، وجرائم حرب في كلا البلدين، حيث تعتبر العصائب واحدة من بين أكبر 3 ميليشيات عراقية مدعومة من جانب فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتعتبر هذه الميليشيا ضمن الأقوى في العراق. إلى ذلك، تتلقى الميليشيا التدريب والسلاح والدعم المالي من طهران، وتحديدا من فيلق القدس، وحزب الله اللبناني، وفقا لما ذكره مركز "مشروع مكافحة التطرف" والذي يراقب الجماعات الإرهابية، وعن أهم قادتها، فهم المؤسس قيس الخزعلي الموضوع على قائمة العقوبات الأميركية، والقائد الميداني، المتحدث باسم الميليشيا جواد الطليباوي، وغيرهم.

حرق مقرات العصائب وميليشيا بدر وصور نوري المالكي، يؤكد للكاظمي أن هؤلاء هم المجرمون ومن ينفذون حملات التصفية ضد شباب العراق وعليه التحرك.

