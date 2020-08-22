الكاظمي يصل البصرة.. غليان ونار هائلة وسؤال: شو إعلامي أم بداية لكبح ميليشيات إيران

مراقبون: تصفية شباب البصرة ونشطاءها خيانة للعراق



ماذا وراء زيارة الكاظمي للبصرة وهى مشتعلة متأججة بدم النشطاء الذين تقوم ميليشيات إيران بتصفيتهم واحدا تلو الآخر؟

هل هى شو إعلامي أم بداية حقيقية لملاحقة النار الهائلة واتخاذ قرارات جريئة تجاه ميليشيات إيران التي تفتك بشباب البصرة وبغداد وغيرهما والحكومة صامتة؟

أسئلة كثيرة، هبت تجاه الكاظمي، الذي ما إن وصل من واشنطن حتى ذهب سريعا للبصرة يرى النار التي تلتهما منذ أسبوع كامل

برفقة وزير الداخلية عثمان الغانمي.

وأفادت المعلومات، بأن الكاظمي، الذي وصل عصر اليوم إلى بغداد قادماً من الولايات المتحدة بعد زيارة رسمية، قد اتجه إلى محافظة البصرة التي تعيش منذ أيام أوقاتاً عصيبة مع استمرار مسلسل اغتيالات الناشطين والصحافيين والباحثين في العراق.

وشهدت المحافظة أمس، تنفيذ الخطة الأمنية التي يشرف عليها وزير الداخلية عثمان الغانمي، لتعقب القتلة وملفات أخرى أمر الغانمي بتنفيذها من قبل كبار القادة في الوزارة، أهمها القضاء على السلاح المنفلت، وملف المخدرات، والنزاعات العشائرية، واعتقال المجرمين الذين لم تنفذ حتى الآن أوامر القبض عليهم.

فيما انتشرت قوات مشتركة من الجيش والشرطة، قامت باحتجاز المركبات التي لا تحمل أرقاما أصولية والسيارات المظللة، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها إحدى الأدوات المستخدمة لقتل الناشطين.

وتواجدت القوات الأمنية في التقاطعات والطرق الرئيسية، أهمها شارع التجاري الذي شهد حادثة اغتيال الناشطة وخبيرة التغذية ريهام يعقوب.

ياتي هذا فيما احتشد العديد من المتظاهرين في البصرة أمام مقر ممثلية مجلس النواب بعد انقضاء مهلة الـ72 ساعة للمطالبة بالكشف عن قتلة الناشطين المدنيين. وانتشرت قوات من الأمن ومكافحة الشغب بالقرب من ممثلية مجلس نواب البصرة.

وطالب المحتجون أعضاء مجلس النواب في البصرة، بالكشف عن قتلة الناشطين المدنيين والتدخل لوقف السلاح المنفلت في المحافظة، وإرسال قوات من بغداد لتحقيق الأمن في البصرة، وإقالة المسؤولين الفاسدين، والمطالبة بقضاء عادل في المحافظة، وفق تقرير نشرته "العربية" إضافة إلى تدخل الأمم المتحدة لفتح تحقيق دولي في قضية اغتيال الناشطين.

وقد أثارت الاغتيالات مخاوف المجتمع المدني.

من جانبه قال عمار الحلفي، ناشط بارز بالاحتجاجات في البصرة، لوكالة فرانس برس، إن القاتل معروف، وهو نفسه الذي قتل هشام الهاشمي وراح يقتل أغلب الناشطين في البصرة.

وكما هي الحال مع الاغتيالات الأخرى التي تعد بالعشرات منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر الماضي، وتستنكر على وجه الخصوص هيمنة إيران في العراق، لم توجه أي اتهامات حتى الآن ضد أي جهة.

ووسط الغضب، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات لقيادي بميليشيا إيرانية معروفة يهدد فيها ناشطاً عراقياً بشكل واضح، حيث نشر علي العلاق القيادي في ميليشيا بدر الإيرانية، في يونيو الماضي صورة للناشط سجاد العراقي عبر حسابه في تويتر، وأرفقها بعبارات مشوّهة ومحرّضة، ما اعتبرها البعض تهديداً صريحا للعراقي.

وأكدت معلومات أن الانفجار الذي وقع في ساحة الحبوبي قد استهدف خيمة المتظاهر "سجاد العراقي"، وهو نفسه من قامت جيوش إلكترونية بالتحريض عليه، بينها العلاق.

وربط آخرون تلك الحادثة، بلائحة التصفيات الجديدة، التي انتشرت أيضاً على مواقع التواصل وبين العراقيين خلال الساعات الماضية، والتي تضمنت أسماء العديد من الناشطين المدنيين، الذين كان لهم دور في التظاهرات التي انطلقت على مدى أشهر في البلاد، منذ أكتوبر العام الماضي.

وأكدوا أن مقتل الطبيبة العراقية ريهام اليعقوب قبل أيام، جاء بعد تحريض من وكالة مهر الإيرانية عليها.

وشن مسلحون إرهابيون تابعون لإيران، سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال طالت ناشطين في الاحتجاجات على مدى الاسبوع الماضي دون القبض على اي متهم او مجرم منهم

أ.ي