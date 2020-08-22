بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 22 آب 2020
آخر الأخبار
مسؤول إسرائيلي يكشف عن "فتح سفارة" في بغداد وانضمام العراق لاتفاقيات التطبيع ذي قار تسجل 280 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية الديوانية تسجل أكثر من 230 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد بدء التحقيق في أسباب تفجير خيم معتصمي الناصرية.. ومتظاهرون يهدمون مقار أحزاب موالية لإيران في العراق مدرب برشلونة يطالب بضم ممفيس ديباي مهاجم ليون نائب: هناك عجز وخلل كبير في أداء البرلمان زيدان يطالب إدارة الريال بالاستغناء عن غاريث بيل وخاميس رودريغيز متظاهرون يحرقون مقرات الأحزاب في البصرة والناصرية.. احتجاجا على اغتيال النشطاء تحذيرات من أزمات سياسية وأمنية جديدة في العراق بعد عودة الكاظمي من واشنطن محتجون يقطعون شارع إبراهيم الخليل بالناصرية احتجاجًا على استهداف ساحة الاعتصام
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 22 آب 2020 04:37 م

مسؤول إسرائيلي يكشف عن "فتح سفارة" في بغداد وانضمام العراق لاتفاقيات التطبيع

إسرائيل والعراق

أكد المتحدث العربي باسم الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، أن اتفاقية التطبيع الموقعة بين إسرائيل والإمارات هدفها فقط السلام.

وأوضح كعبية، في تصريحات صحفية، أن "اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل هي نقطة تحول في منطقة الشرق الأوسط"، معربا عن أمله بانضمام العراق إلى الدول العربية الأخرى التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل.

وأكد المتحدث العربي باسم الخارجية الإسرائيلية، أن بلاده "فتحت سفارة افتراضية في العراق تمثل الشعب العراقي"، لافتا إلى أن العراق يستحق أن ينعم بالاستقرار، فهو يعاني من التدخلات الخارجية ولا سيما من قبل "الميليشيات وإيران".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس النواب

نائب: هناك عجز وخلل كبير في أداء البرلمان 22 آب 2020 03:09 م

بلاسخارت

ستة نواب أكراد يدعون بلاسخارت إلى التدخل بعد ازدياد انتهاكات حقوق الإنسان وتقييد الحريات بكردستان 22 آب 2020 01:33 م

الدراجي

النائب الدراجي يكشف عن فساد بـ 11 تريليون دينار 22 آب 2020 01:31 م

هوشيار-عبدالله-

نائب كردي يدعو لمنع حكومة كردستان من استقطاع ٢١ بالمئة من رواتب موظفي الإقليم 22 آب 2020 01:28 م

download

الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي 22 آب 2020 01:26 م

الكاظمي

الكاظمي لرئيسة مجلس النواب الامريكي: العراق دولة ذو سيادة والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ 22 آب 2020 01:24 م

118123381_181620633422467_3152027925979675370_o

الموارد المائية تحمل إيران مسؤولية الإضرار بنهري سيروان والزاب 22 آب 2020 01:21 م

118123381_181620633422467_3152027925979675370_o

وفاة سفير العراق السابق في روما إثر إصابته بفيروس كورونا 22 آب 2020 12:42 م

التعليقات