مسؤول إسرائيلي يكشف عن "فتح سفارة" في بغداد وانضمام العراق لاتفاقيات التطبيع

أكد المتحدث العربي باسم الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، أن اتفاقية التطبيع الموقعة بين إسرائيل والإمارات هدفها فقط السلام.

وأوضح كعبية، في تصريحات صحفية، أن "اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل هي نقطة تحول في منطقة الشرق الأوسط"، معربا عن أمله بانضمام العراق إلى الدول العربية الأخرى التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل.



وأكد المتحدث العربي باسم الخارجية الإسرائيلية، أن بلاده "فتحت سفارة افتراضية في العراق تمثل الشعب العراقي"، لافتا إلى أن العراق يستحق أن ينعم بالاستقرار، فهو يعاني من التدخلات الخارجية ولا سيما من قبل "الميليشيات وإيران".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".