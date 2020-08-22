بدء التحقيق في أسباب تفجير خيم معتصمي الناصرية.. ومتظاهرون يهدمون مقار أحزاب موالية لإيران في العراق

بدأت السلطات المحلية في محافظة ذي قار، التحقيق في التفجير الذي استهدف خيم المعتصمين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، والذي تسبب في إصابة 9 أشخاص، بينهم حالة حرجة.

وقال محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، إنه وجّه قيادة الشرطة في المحافظة بالتحقيق الفوري في الحادث، موضحاً، في بيان، أنه يدين "العمل الإجرامي الذي استهدف ساحة اعتصام الحبوبي".

وشدد على ضرورة قيام قيادة الشرطة في ذي قار بنشر المزيد من القوات الأمنية في محيط ساحة الحبوبي، داعياَ جميع المتظاهرين إلى التعاون التام مع القوات الأمنية من خلال الإبلاغ عن الحالات المشبوهة.

وقد احتدت الاحتجاجات في مدينة الناصرية، بعد يوم شهد إحراق مقار تابعة لعدد من الأحزاب في المدينة، إلى جانب احتجاجات أخرى عنيفة في مدينة البصرة.

فقد بلغت الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار العراقية، حد هدم مقار بعض الأحزاب الموالية لإيران بواسطة الجرافات.



وأوضح نشطاء، أن المحتجين هدموا مقار ميليشيات بدر وعصائب اهل الحق في ذي قار .



وكان المحتجون في الناصرية، أحرقوا في وقت سابق مقار تابعة للأحزاب، كما هز انفجار ساحة الحبوبي، وسط المدينة، مما تسبب بإصابة 11 شخصا.

وفي البصرة، أضرم المتظاهرون النار في مكتب البرلمان للمطالبة بإقالة المحافظ.

واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في 3 هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية.

كذلك أحرق المتظاهرون الغاضبون صورا لرئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، الذي يتهمونه بالتحريض على قتل المتظاهرين.

وتوجه المتظاهرون إلى مكتب مجلس النواب في المحافظة وقاموا بإحراقه وإغلاقه، فيما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المحتجين وسط انتشار مكثف لقوات مكافحة الشغب.

ومساء الجمعة، استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق مئات المتظاهرين الذين أحرقوا مقرات الأحزاب ومبان حكومية في البصرة والناصرية.

وتأتي الاحتجاجات على خلفية استمرار عمليات اغتيال النشطاء والنزاعات العشائرية في المحافظة وملاحقة المحتجين.

ولقيت الناشطة ريهام يعقوب، التي قادت عدة مسيرات نسائية في الماضي، حتفها يوم الأربعاء وأصيب ثلاثة آخرون عندما فتح مسلحون يحملون بنادق هجومية ويستقلون دراجة نارية، النار على سيارتهم.

وتداول ناشطون مقاطع فديو وصورا تظهر عملية نقل مصابي تفجير ساحة الحبوبي إلى المستشفيات.

وشهدت الساحة بعد التفجير مسيرات شارك فيها عشرات المتظاهرين، رددت هتافات ضد الطبقة السياسية الحاكمة.