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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 22 آب 2020 03:18 م

مدرب برشلونة يطالب بضم ممفيس ديباي مهاجم ليون

ممفيس ديباي مهاجم ليون
أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب برشلونة الإسباني، رونالد كومان، استقر على مهاجم جديد للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد زعمت، مؤخرا، أن النجم الأوروغواياني لويس سواريز، قريب من مغادرة برشلونة قبل الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن كومان طلب ضم مواطنه ممفيس ديباي، مهاجم ليون.

وسبق أن منح كومان الفرصة لديباي، كي يعود للتألق عبر بوابة منتخب هولندا، إثر تجربة فاشلة مع مانشستر يونايتد.

ويعد ديباي منفتحا على الرحيل عن ليون، لا سيما أن عقده مع النادي الفرنسي ينتهي الصيف المقبل.

ويلعب نجم الطواحين في الأساس على الجناح الأيسر، لكنه بات يشارك مؤخرًا كمهاجم، مع ليون ومنتخب هولندا.

وتألق ديباي هذا الموسم، حيث ساعد فريقه الفرنسي على بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الهزيمة الأربعاء أمام بايرن ميونخ (3-0).
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