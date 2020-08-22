نائب: هناك عجز وخلل كبير في أداء البرلمان

أكد النائب عن البصرة كاظم فنجان الحمامي، أن هناك عجزا وخللا كبيرا في أدائنا البرلماني والقيام بدورنا التشريعي والرقابي.



وقال الحمامي في بيان: إنه لا جلسات تشريعية لمناقشة مسودات القوانين المرشحة للتصويب. ولا اجتماعات لجان إلا في حالات نادرة وفي توقيتات متباعدة.



وأضاف : ولا علاقات مباشرة مع الوزارات خصوصا بعدما نأت الوزارات بنفسها وأصبحت المراسلات معها عن طريق اقسام التنسيق التي فرضت علينا العزلة. لافتا الى فشل واضح في معالجة المشاكل التي خلقها البرلمان نفسه عندما صوّت على قانون التقاعد القسري فاختزل الاعمار الوظيفية من دون ان يتصدى لتداعياته الأسرية.



وتابع لا توجد معالجات مقبولة للأزمات الأمنية والخدمية التي تعصف بالعراق.



واوضح: لا شك ان هذه المؤشرات السلبية تجعلنا في مواقف لا نُحسد عليها، وتزعزع ثقة الجمهور بنا