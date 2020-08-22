زيدان يطالب إدارة الريال بالاستغناء عن غاريث بيل وخاميس رودريغيز

ذكرت تقارير صحفية، أنه طرأ تطور جديد بخصوص قائمة فريق ريال مدريد الإسباني بالموسم الكروي القادم 2020-2021.



وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مدرب الفريق الملكي، زين الدين زيدان، طلب من إدارة النادي الملكي الاستغناء عن خدمات الثنائي غاريث بيل وخاميس رودريغيز هذا الصيف.



وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد فشلت في تحقيق أي تطور يذكر في المفاوضات مع أندية أخرى بشأن بيع الثنائي المنبوذ.



وأوضحت أن اللاعبين سيعودان إلى فالديبيباس، من أجل الانتظام في فترة الإعداد الخاصة بريال مدريد قبل الموسم الجديد.



وذكرت "ماركا" أن هناك أزمة أخرى بشأن اللاعبين، وهي أنهما يحصلان على رواتب مرتفعة في النادي الملكي، وبالتالي تواجدهما يمثل أزمة فنية واقتصادية لريال مدريد.



