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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 22 آب 2020 01:31 م

النائب الدراجي يكشف عن فساد بـ 11 تريليون دينار

الدراجي
كشف النائب محمد صاحب الدراجي، عن فساد بـ 11 تريليون دينار. 

وقال الدراجي في تغريدة على "تويتر"، إنه "في يوم الأربعاء أعلنت الكمارك أن وارداتها ملياري دينار، أي بنحو مليون و600 الف دولار، وبنفس اليوم باع البنك المركزي 226 مليون دولار، على أساس أنها تحولت للاستيراد". 

واضاف أنه "إذا اخذنا 5% كحد أدنى للكمرك، فأقل شيء ينبغي 11.3 مليون دولار، أي نحو 13 تريليون دينار تقريباً"، مشيراً إلى "وجود فرق 11 تريليون دينار".

وتساءل الدراجي "اين ذهبت هذه المبالغ؟".
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