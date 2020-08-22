الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي

تلقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اتصالاً هاتفياً من زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور ميتش ماكونـل.



وجرى خلال الاتصال بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء : مناقشة العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، والبحث في سبل تعزيزها على الصعد الاقتصادية والأمنية، فضلاً عن دعم التعاون المشترك في المجالات التعليمية والثقافية المختلفة.



وعبر ميتش ماكونل عن تأييده لجهود الحكومة العراقية ومساعيها لتحقيق الاستقرار في العراق.