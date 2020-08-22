الكاظمي لرئيسة مجلس النواب الامريكي: العراق دولة ذو سيادة والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن العراق دولة ذو سيادة والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ.



وقال مكتب الكاظمي في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى اليوم في مبنى الكونغرس الأمريكي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي"، مبينا ان "اللقاء حضره زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، وأعضاء في مجلس النواب هم كل من، عضوي الحزبين الديمقراطيين آنا ايشو والنائب ستيفن لينش، وعضو الحزب الجمهوري ديفين نونيس".



واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والمجالات الاخرى، وبحث زيادة كفاءة القوات الأمنية العراقية وقدراتها القتالية بالشكل الذي ينقل العلاقة بين البلدين الى مرحلة جديدة، كما جرى تداول ملف النازحين والأقليات".



وأكد الكاظمي أن "العراق دولة ذو سيادة، والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ"، مشددا "ضرورة تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما في المجال الاقتصادي".



وأكد أن "آفاق التعاون بين بغداد وواشنطن لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط، بل تتعداه الى مجالات متعددة تتضمن تأهيل وإعمار العراق وبناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة الامريكية"، مشيرا الى ان "الحوار الإستراتيجي الذي جرى بين الجانبين العراقي والأمريكي خلال زيارته الى واشنطن، قد تمخص عنه عدة نقاط مهمة، من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين".



من جانبها، رحبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له، وأثنت على الخطوات التي اتخذها الكاظمي منذ توليه مهامه في الحكومة، والجهود التي بذلتها الحكومة العراقية في ملف المكونات والنازحين.



واضافت بيلوسي أن "الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الحكومة العراقية الحالية، وتوجهاتها الوطنية"، مشيرة الى ان "العراق بلد مستقل وبلد مهم في منطقة صعبة، وأن هناك اجماعا على دعم استقلالية حكومة العراق وتأهيل الدولة العراقية ودعم جهود العراق في الحرب ضد داعش".



وفي هذا السياق، أكد الكاظمي أن "ملف المكونات والنازحين يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات حكومته، وهي عازمة على إعادة النازحين الى مناطقهم الأصلية، وحل الإشكالات التي تواجه أقليات العراق والعمل على دعمها وتمكينها".