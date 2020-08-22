لجنة نيابية: سيكون لنا موقف واضح تجاه إخفاق وزارة التجارة بتوفير البطاقة التموينية

أكد عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ، ان "اللجنة سيكون لها موقف واضح تجاه إخفاق وزارة التجارة بتوفير البطاقة التموينية.



وقال فلاح عبد الكريم ، ان "وزارة التجارة مقصرة منذ العام 2003 حتى الآن في توفير مفردات البطاقة التموينية"، مؤكدا ان "لجنة الاقتصاد النيابية سيكون لها موقف وكلمة حيال هذا الإخفاق خصوصا مع الوضع الراهن.



واضاف عبد الكريم ان "وزير التجارة يتحمل المسؤولية وسيتم استضافته لمعرفة أسباب تأخير صرف مفردات البطاقة التموينية للمواطنين منذ أكثر من شهرين.



وكان وزير التجارة، علاء الجبوري، أعلن في 16 من آب الجاري أن "أسباب التأخير في توزيع مفردات البطاقة التموينية ترجع الى قلة التخصيصات المالية، حيث ان الحكومة تشكلت في ظل وضع مالي صعب، بالاضافة الى تسلم وزير لفترة معينة وزارة التجارة بالوكالة" لافتا الى ان الموضوع أثار الرأي العام في حين ان التقصير ليس من قبل الوزارة، وانما عدم وجود التخصيص المالي الكافي.



ووعد الجبوري بتوزيع المفردات التموينية في الايام المقبلة بعد اطلاق وزارة المالية لها 200 مليون دولار.