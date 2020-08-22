هيئة الجمارك: إيرادات المنافذ تخطت ثلاثة مليارات دينار في يوم واحد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، ، أن إجمالي إيراداتها المتحققة امس الاول الخميس بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دينار.



وقالت الهيئة في بيان " أن "إجمالي إيراداتها المتحققة أمس الاول الخميس بلغ ثلاثة مليارات ومائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وواحد سبعين ألفا وتسعمائة دينار"، مؤكدة أن "هذه الإيرادات تحققت رغم تصفير الرسوم الجمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية جراء جائحة كورونا".





واشار البيان إلى أن "الهيأة ساهمت في تسهيل دخول آلاف الإرساليات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والأدوية على مدار الساعة لإيصالها إلى المستهلك في ظل الأزمة الحالية"..