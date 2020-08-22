الصحة : السيطرة على الوباء بيد المواطن .. وإلا فالنتائج لاتحمد عقباها

أكدت وزارة الصحة :" ان السيطرة على اي وباء او مرض من الامراض الانتقالية يكون باتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة التي تعلنها الجهات الصحية ".



واوضحت في بيان تلقت انها ، منذ انتشار جائحة كورونا ، كانت تصدر التعليمات والارشادات الصحية للمواطن الكريم بشكل يومي ، وترفع التوصيات اللازمة الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي بدورها تحولها الى قرارات ملزمة لكل الجهات المعنية ، وكانت تدعو على مدار الساعة وعبر كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، وكذلك من خلال فرقها التوعوية الجوالة ، الى الالتزام بالتعليمات الصحية من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لقطع سلسلة انتشار الفايروس وللسيطرة على الوباء الذي تمكنت الكثير من الدول من السيطرة عليه من خلال التزام المواطنين بهذه التعليمات".



وتابعت انه :" تزامنا مع حلول شهري محرم الحرام وصفر ومالهما من اهمية في حياة المواطن العراقي ، ندعو ابناء شعبنا الى الالتزام بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامات اينما تواجدوا والمحافظة على التباعد الاجتماعي لتلافي الارتفاع بعدد الاصابات الذي يؤدي الى نتائج لاتحمد عقباها".



واكدت الوزارة استمرار فرقها باجراء المسوحات ونشر التوعية ، مبينة :" ان المؤسسات الصحية مستنفرة بتقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية مع توفير كل الامكانيات حفاظًا على سلامة المواطن العراقي".



واشارت الى:" ان السيطرة على الوباء هو قرار المواطن بالالتزام بالاجراءات الوقائية.

