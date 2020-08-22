وزيرة الهجرة تؤكد عودة الكثير من النازحين إلى مناطق سكناهم ضمن برامج العودة الطوعية الآمنة

أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو عودة الكثير من النازحين من مخيمات النزوح الى مناطق سكناهم ضمن برامج العودة الطوعية الآمنة التي تنظمها الوزارة.



وشددت الوزيرة خلال لقائها مساعد مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية" USAID " لمكتب الشرق الاوسط مايكل هارفي، بحضور عدد من المسؤولين في الوكالة على ضرورة التنسيق المباشر بين وزارة الهجرة والوكالة للتعاون معاً من اجل ايصال المساعدات الى النازحين "، مشيرة الى عودة الكثير من النازحين من مخيمات النزوح الى مناطق سكناهم ضمن برامج العودة الطوعية الآمنة التي تنظمها وزارة الهجرة .



من جانبه أكد المسؤول الاميركي, اهمية دور وزارة الهجرة والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في ضوء موجات النزوح التي شهدها العراق، معرباً عن استعداد الوكالة لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للنازحين . كما اثنى على الوجود الميداني لوزارة الهجرة في زياراتهم لمخيمات النازحين .



وأشار الجانبان خلال اللقاء الى ضرورة العمل لتقديم الدعم المستمر للنازحين، وتمكينهم من العودة من خلال تقديم حلول دائمة تكون طوعية وآمنة وكريمة".