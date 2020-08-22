محتجون يقطعون شارع إبراهيم الخليل بالناصرية احتجاجًا على استهداف ساحة الاعتصام

أفاد مصدر محلي من داخل محافظة ذي قار، اليوم السبت، بقيام عدد من المحتجين بقطع شارع رئيسي وسط الناصرية احتجاجاً على استهداف ساحة الاعتصام.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "عدداً من المحتجين المعتصمين في ساحة الحبوبي، اقدموا في ساعات الصباح الاولى على قطع شارع (ابراهيم الخليل) وسط مدينة الناصرية، بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على استهداف ساحة الاعتصام، مساء امس".



وقد انفجرت عبوة ناسفة موضوعة داخل دراجة، خلف أحدى الخيم داخل ساحة الحبوبي، لتسفر عن جرح 9 مدنيين، بحسب بيان لشرطة المدينة.