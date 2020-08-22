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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 22 آب 2020 12:18 م

واشنطن تفرض قيودا إضافية على الحدود مع المكسيك

الحدود الأمريكية المكسيكية
أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، عن فرض قيود إضافية على الحدود مع المكسيك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتشمل الإجراءات الجديدة إغلاق المرور عبر بعض المعابر وإجراء عمليات تفتيش إضافية عند الحدود.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود في مدينة إيل باسو الحدودية الأمريكية بولاية تكساس، روجر ماير، أن الإجراءات تهدف إلى الحد من السفر غير الضروري عبر الحدود.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في آذار الماضي قيودا على المرور عبر الحدود، وسمحت بالعبور فقط في حال الضرورة القصوى. وكانت الإجراءات تخص المواطنين المكسيكيين.

أما القيود الجديدة، فهي تطال أيضا المواطنين الأمريكيين العائدين من المكسيك والحائزين على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت أكبر حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العالم، حيث توفي في البلاد أكثر من 174 ألف شخص، بينما سجلت المكسيك ثالث أكبر حصيلة وفيات، وصلت إلى أكثر من 59 ألف شخص.
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