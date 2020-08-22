​إدانة دولية بتوقيع 18 بعثة دبلوماسية في بغداد لعمليات اغتيال المتظاهرين والناشطين

أدانت 18 بعثة دبلوماسية عاملة في العراق، عمليات الاغتيال والترهيب التي يتعرض لها ناشطون ومتظاهرون عراقيون ، و دعت الحكومة العراقية الى توفير الحماية لهم.



واصدرت هذه البعثات بيانا مشتركا ، اعربت فيه عن قلقها العميق من التصعيد الاخير في حالات العنف ضد ناشطي المجتمع المدني العراقي، و على وجه الخصوص الاغتيالات التي استهدفت الناشطين في البصرة وبغداد في ظل حملة ممنهجة من التهديدات العلنية والترهيب.



واضاف البيان :" ان ممارسة النشاط المدني تعد حجر الاساس للحكومة التمثيلية الخاضعة للمساءلة ويجب حمايتها. واننا نحث جميع قادة العراق للانضمام معنا في ادانة اعمال العنف هذه، وندعوهم الى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انزال العقوبة بالمسؤولين عن هذه الاعمال باقصى قدر يسمح به القانون".



وحمل البيان المشترك توقيع سفارات استراليا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، التشيك؛ فنلندا، فرنسا، المانيا، المجر،ايطاليا، هولندا، بولندا، رومانيا، اسبانيا، السويد، المملكة المتحدة وبعثة الاتحاد الاوروبي