بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 22 آب 2020
آخر الأخبار
تحذيرات من أزمات سياسية وأمنية جديدة في العراق بعد عودة الكاظمي من واشنطن محتجون يقطعون شارع إبراهيم الخليل بالناصرية احتجاجًا على استهداف ساحة الاعتصام واشنطن تفرض قيودا إضافية على الحدود مع المكسيك ترامب: نتائج الانتخابات المقبلة قد لا تظهر إلى الأبد تسجيل 535 إصابة جديدة بفايروس كورونا في كردستان انتشار أمنى مكثف فى محيط مجلس النواب بالبصرة بعد محاولة إحراقه نجاة ثلاثة ناشطين من محاولة اغتيال في بابل مقتل ثلاثة أطفال جراء انفجار مقذوف من مخلفات إرهابيي داعش إشبيلية بطلاً للدوري الأوروبي بعد تغلبه على إنتر ميلان إصابة 3 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بالناصرية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 22 آب 2020 11:57 ص

​إدانة دولية بتوقيع 18 بعثة دبلوماسية في بغداد لعمليات اغتيال المتظاهرين والناشطين

download
أدانت 18 بعثة دبلوماسية عاملة في العراق،  عمليات الاغتيال والترهيب التي يتعرض لها ناشطون ومتظاهرون عراقيون ، و دعت الحكومة العراقية الى توفير الحماية لهم.

واصدرت هذه البعثات بيانا مشتركا  ، اعربت فيه  عن قلقها العميق من التصعيد الاخير في حالات العنف ضد ناشطي المجتمع المدني العراقي، و على وجه الخصوص الاغتيالات التي استهدفت الناشطين في البصرة وبغداد في ظل حملة ممنهجة من التهديدات العلنية والترهيب.

واضاف البيان :"  ان ممارسة النشاط المدني تعد  حجر الاساس للحكومة التمثيلية الخاضعة للمساءلة ويجب حمايتها. واننا  نحث جميع قادة العراق للانضمام معنا في ادانة اعمال العنف هذه، وندعوهم الى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انزال العقوبة بالمسؤولين عن هذه الاعمال باقصى قدر يسمح به القانون". 

وحمل البيان المشترك توقيع سفارات استراليا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، التشيك؛ فنلندا، فرنسا، المانيا، المجر،ايطاليا، هولندا، بولندا، رومانيا، اسبانيا، السويد، المملكة المتحدة وبعثة الاتحاد الاوروبي
أخبار متعلقة
أخر تعديل: السبت، 22 آب 2020 12:03 م
إقرأ ايضا
بلاسخارت

ستة نواب أكراد يدعون بلاسخارت إلى التدخل بعد ازدياد انتهاكات حقوق الإنسان وتقييد الحريات بكردستان 22 آب 2020 01:33 م

الدراجي

النائب الدراجي يكشف عن فساد بـ 11 تريليون دينار 22 آب 2020 01:31 م

هوشيار-عبدالله-

نائب كردي يدعو لمنع حكومة كردستان من استقطاع ٢١ بالمئة من رواتب موظفي الإقليم 22 آب 2020 01:28 م

download

الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي 22 آب 2020 01:26 م

الكاظمي

الكاظمي لرئيسة مجلس النواب الامريكي: العراق دولة ذو سيادة والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ 22 آب 2020 01:24 م

118123381_181620633422467_3152027925979675370_o

الموارد المائية تحمل إيران مسؤولية الإضرار بنهري سيروان والزاب 22 آب 2020 01:21 م

118123381_181620633422467_3152027925979675370_o

وفاة سفير العراق السابق في روما إثر إصابته بفيروس كورونا 22 آب 2020 12:42 م

ميسون الساعدي

المرأة النيابية ترجح وصول قانون العنف الأسري إلى مجلس النواب الشهر المقبل 22 آب 2020 12:38 م

التعليقات