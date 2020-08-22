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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 22 آب 2020 11:50 ص

تسجيل 535 إصابة جديدة بفايروس كورونا في كردستان

كورونا في كردستان
أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و26 حالة وفاة.

‌وأوضحت وزارة الصحة فى بيان، أن الإصابات الجديدة بالفيروس توزعت بواقع 219 إصابة فى ‌أربيل، 107 فى السليمانية، 18 فى كرميان، 174 فى دهوك، 17 فى حلبجة.

وأشارت إلى تسجيل مستشفيات إقليم كردستان 326 حالة شفاء ، "244 حالة منها فى أبيل،و31 فى السليمانية، و31 حالة فى كرميان، و20 فى حلبجة.

وذكرت أن حالات الوفاة بلغت خلال الـ24 ساعة الماضية 26 حالة، 15 فى أربيل، 5 فى السليمانية، 2 فى كرميان، 2 فى رابرين، 2 فى دهوك.

وأكدت أنه بهذا يرتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا فى إقليم كردستان إلى 23739 ، وشفاء 13650 حالة، ووفاة 875 شخصاً.

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