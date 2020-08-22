التربية: بث دروس مكثفة لطلبة السادس الإعدادي عبر القنوات التعليمية



باشرت وزارة التربية، ببث دروس مكثفة لطلبة السادس الاعدادي المنتظمين عبر التلفزيون التربوي استعدادا للامتحانات الوزارية الدور الاول للعام الدراسي الحالي (2019 2020).

وقال مدير التلفزيون التربوي بالوزارة احمد عادل المالكي في تصريح اليوم ان “التلفزيون باشر بث دروس توجيهية مكثفة لطلبة السادس الاعدادي المنتظمين كأحد الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوزارية الدور الاول، اذ شكلت لجان تدريسية من كل اختصاص لبث عشرة دروس مكثفة لكل مادة بحسب الترتيب الزمني للجدول الامتحاني لجميع الفروع”.

واشار الى اعداد خطة استباقية لبث الدروس، وستبدأ الخطة باعادة المنهاج المشمول بالامتحان لكل مادة، اي مراجعة المنهج قبل اليوم الذي يسبق الامتحان ولحين الانتهاء من الامتحانات ولجميع الفروع.

مبينا ان مدة البث ستكون على مدار ال 24 ساعة بعد عودة الطلبة الى منازلهم اي تبدأ خلال الامتحانات وسيكون هناك بث مباشر لتلقي اسئلة الطلبة عبر هواتف خصصت لذلك وتستمر على مدى اربع ساعات متواصلة.

وافصح المالكي عن “التنسيق مع اللجان الدائمة للامتحانات بالمديرية العامة للتقويم والامتحانات لحل الاجوبة لاسئلة امتحان الدور الاول، ومن الكتاب لتعريف الطالب باجاباته الصحيحة، لتلافي فسح المجال امام المغرضين الذين يشوشون على الطلبة خلال مدة الامتحانات لارباكهم ببث اخطاء غير واردة بالاسئلة للتأثير في سير العملية الامتحانية.

واكد ان البث ستتخلله الاعلانات التي تدعو الى الارشادات الصحية وتوعية الاسر والطلبة بضرورة الالتزام فيها، من اجل ايقاف انتشار جائحة فايروس كورونا بين المجتمع اولا والطلبة ثانيا، فضلا عن تطمين الاسر والطلبة ببث عمليات التعفير للمراكز الامتحانية في الجامعات والمدارس بالتنسيق مع جهات عدة منها هيئة الحشد الشعبي وزارات الدفاع والصحة والمحافظات كافة.

وتابع انه تم في هذا السياق، تشكيل خلية ازمة فضلا عن التنسيق مع منظمتي اليونسكو واليونيسيف لوضع كابينات تعقيمية واجهزة فحص الحرارة داخل كل مركز امتحاني، وسيتم اعداد فيديو بهذا الصدد”، لافتا الى “حملات ستشهدها المراكز خلال الامتحانات وتستمر لحين الانتهاء من تأدية الطلبة للامتحانات لجميع الفروع.