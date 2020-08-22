توزيع 1600 وحدة سكنية لثلاث فئات مطلع العام المقبل



أعلن نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية حسين عرب، اليوم السبت، أنه من المؤمل أن يتم توزيع 1600 وحدة سكنية في بغداد والبصرة وميسان، بين الفقراء وذوي الشهداء والأرامل مطلع العام المقبل.



وقال عرب، إن “هناك مجمعات في مدينة الصدر وهي 1008 وحدات سكنية وبنسبة إنجاز تصل إلى 65 بالمئة، وفي البصرة 300 وحدة سكنية وبنسب انجاز 75 بالمئة ومثلها في ميسان مكتملة البناء”، مضيفاً أنه “بالرغم من نسب الانجاز المتقدمة تلك، الا أنه لم يتم توزيع أي من الوحدات السكنية المكتملة بين مستحقيها من الفقراء وذوي الشهداء والأرامل الذين هم ضمن فئات عناية وزارة الهجرة والمهجرين”.



وأوضح عرب في تصريح له ، أن “اجتماعات عقدت في مجلس النواب والوزارة ناقشت سبب توقف تلك المشاريع عن العمل بها لمدة تصل الى سبع سنوات، والاتفاق على استكمال جميع الإجراءات الخاصة بتلك المجمعات”، ماضياً إلى القول إنه “من المؤمل أن ترى تلك المجمعات السكنية النور مطلع العام المقبل”.