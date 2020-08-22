بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 22 آب 2020
آخر الأخبار
تحذيرات من أزمات سياسية وأمنية جديدة في العراق بعد عودة الكاظمي من واشنطن محتجون يقطعون شارع إبراهيم الخليل بالناصرية احتجاجًا على استهداف ساحة الاعتصام واشنطن تفرض قيودا إضافية على الحدود مع المكسيك ترامب: نتائج الانتخابات المقبلة قد لا تظهر إلى الأبد تسجيل 535 إصابة جديدة بفايروس كورونا في كردستان انتشار أمنى مكثف فى محيط مجلس النواب بالبصرة بعد محاولة إحراقه نجاة ثلاثة ناشطين من محاولة اغتيال في بابل مقتل ثلاثة أطفال جراء انفجار مقذوف من مخلفات إرهابيي داعش إشبيلية بطلاً للدوري الأوروبي بعد تغلبه على إنتر ميلان إصابة 3 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بالناصرية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 22 آب 2020 11:29 ص

الكاظمي يشارك في قمة ثلاثية بعمّان خلال أيام

118123381_181620633422467_3152027925979675370_o
  يشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في قمة ثلاثية مع الأردن ومصر في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في تصريح متلفز  إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيغادر الى عمان بعد أيام من عودته من واشنطن”.

وأوضح ان “القمة ستتم بين الأردن والعراق ومصر، لتوقيع مذكرات تفاهم اقتصادية وامنية وسياسية بين البلدان الثلاثة وبحضور الكاظمي والملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس عبد الفتاح السيسي”.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
وزير النقل كاظم فنجان الحمامي

الحمامي : أغلب المنافذ غير خاضعة لسيطرة الحكومة ومنظوماتها الإدارية فاسدة 18 تموز 2020 01:31 م

ExtImage-3563721-1373741568-213x300

الكريم : الوضع الأمني والإقتصادي في العراق لن يستقيم أبدا لهذا السبب 17 تموز 2020 12:07 م

صالح

مستشار رئاسة الجمهورية : الحكومة ستلجأ للطرق القانونية للرد على تركيا 09 تموز 2020 11:50 ص

البخاتي

البخاتي يتحدث عن بديل الكاظمي في ظل الأزمة الحالية 01 تموز 2020 11:23 ص

إيرَج مسجدي

بعد أن حولت بلاده العراق إلى ساحة حرب بالوكالة السفير الإيراني : طبيعة علاقتنا مع أميركا لا دخل لها بالشأن العراقي!! 16 حزيران 2020 03:10 م

سركوت شمس الدين

هجوم كردي غير مسبوق على فؤاد حسين : مؤيد لداعش ويسعى لتدمير العراق ! 06 حزيران 2020 02:07 م

safe_image

مرتضى منصور يكشف عن مفاجآت مدوية للزمالك وجماهيره 27 أيار 2020 11:41 ص

safe_image

توران: مطالبة الجبهة التركمانية بمنصب وزاري استحقاق دستوري وليس استجداء 27 أيار 2020 11:26 ص

التعليقات