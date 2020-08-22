الكاظمي يشارك في قمة ثلاثية بعمّان خلال أيام

يشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في قمة ثلاثية مع الأردن ومصر في العاصمة الأردنية عمّان.



وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في تصريح متلفز إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيغادر الى عمان بعد أيام من عودته من واشنطن”.



وأوضح ان “القمة ستتم بين الأردن والعراق ومصر، لتوقيع مذكرات تفاهم اقتصادية وامنية وسياسية بين البلدان الثلاثة وبحضور الكاظمي والملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس عبد الفتاح السيسي”.