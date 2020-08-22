بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 22 آب 2020
آخر الأخبار
تحذيرات من أزمات سياسية وأمنية جديدة في العراق بعد عودة الكاظمي من واشنطن محتجون يقطعون شارع إبراهيم الخليل بالناصرية احتجاجًا على استهداف ساحة الاعتصام واشنطن تفرض قيودا إضافية على الحدود مع المكسيك ترامب: نتائج الانتخابات المقبلة قد لا تظهر إلى الأبد تسجيل 535 إصابة جديدة بفايروس كورونا في كردستان انتشار أمنى مكثف فى محيط مجلس النواب بالبصرة بعد محاولة إحراقه نجاة ثلاثة ناشطين من محاولة اغتيال في بابل مقتل ثلاثة أطفال جراء انفجار مقذوف من مخلفات إرهابيي داعش إشبيلية بطلاً للدوري الأوروبي بعد تغلبه على إنتر ميلان إصابة 3 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بالناصرية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 22 آب 2020 11:27 ص

"حقوق الإنسان" تطالب الحكومة بإعادة بناء المدن المستردة وتعويض المتضررين من الإرهاب

118123381_181620633422467_3152027925979675370_o
 طالب عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الحكومة بإعادة بناء المدن المحررة وتعويض المتضررين من ضحايا الارهاب واعادة النازحين.
وقال الغراوي في بيان له، يحل علينا اليوم الدولي لضحايا الإرهاب، الذي نستذكر فيها الجرائم الارهابية البشعة ضد ابناء الشعب العراقي التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي والتي وصلت الى مصاف جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية من القتل وسبي واغتصاب النساء وتجنيد الاطفال وهدم دور العبادة وتهجير النازحين وغيرها من الجرائم الوحشية.
واضاف ان ضحايا الارهاب لم ينصفوا لحد الان ومازالت المدن المحررة مهدمة والعديد منهم لم يتم تعويضهم مع وجود اكثر من مليون شخص في المخيمات بسبب المشاكل السياسية والامنية والادارية.
وطالب الحكومة برعاية ضحايا الارهاب وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وإعادة اعمار مناطقهم المحررة مما لحقها من دمار وبناء دورهم التي دمرها الارهاب ليستطيعوا العودة اليها بدلا من تواجدهم في المخيمات واعادة دمجهم بالمجتمع وتقديم الدعم الاقتصادي لهم من خلال القروض الميسرة والمشاريع الصغيرة بغية تعويضهم وجبر الضرر الذي تعرضوا له وانصافهم من خلال تقديم الارهابيين الذين تسببوا بهذه الجرائم للعدالة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
التموين

لجنة نيابية: سيكون لنا موقف واضح تجاه إخفاق وزارة التجارة بتوفير البطاقة التموينية 22 آب 2020 12:51 م

هيئة-الكمارك

هيئة الجمارك: إيرادات المنافذ تخطت ثلاثة مليارات دينار في يوم واحد 22 آب 2020 12:48 م

وزارة الصحة

الصحة : السيطرة على الوباء بيد المواطن .. وإلا فالنتائج لاتحمد عقباها 22 آب 2020 12:47 م

ايفان فائق

وزيرة الهجرة تؤكد عودة الكثير من النازحين إلى مناطق سكناهم ضمن برامج العودة الطوعية الآمنة 22 آب 2020 12:44 م

كورونا في كردستان

تسجيل 535 إصابة جديدة بفايروس كورونا في كردستان 22 آب 2020 11:50 ص

وزارة التربية

التربية: بث دروس مكثفة لطلبة السادس الإعدادي عبر القنوات التعليمية 22 آب 2020 11:47 ص

118123381_181620633422467_3152027925979675370_o

توزيع 1600 وحدة سكنية لثلاث فئات مطلع العام المقبل 22 آب 2020 11:31 ص

صحة ديالى

صحة ديالى: تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة 22 آب 2020 11:24 ص

التعليقات