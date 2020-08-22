"حقوق الإنسان" تطالب الحكومة بإعادة بناء المدن المستردة وتعويض المتضررين من الإرهاب

طالب عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الحكومة بإعادة بناء المدن المحررة وتعويض المتضررين من ضحايا الارهاب واعادة النازحين.

وقال الغراوي في بيان له، يحل علينا اليوم الدولي لضحايا الإرهاب، الذي نستذكر فيها الجرائم الارهابية البشعة ضد ابناء الشعب العراقي التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي والتي وصلت الى مصاف جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية من القتل وسبي واغتصاب النساء وتجنيد الاطفال وهدم دور العبادة وتهجير النازحين وغيرها من الجرائم الوحشية.

واضاف ان ضحايا الارهاب لم ينصفوا لحد الان ومازالت المدن المحررة مهدمة والعديد منهم لم يتم تعويضهم مع وجود اكثر من مليون شخص في المخيمات بسبب المشاكل السياسية والامنية والادارية.

وطالب الحكومة برعاية ضحايا الارهاب وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وإعادة اعمار مناطقهم المحررة مما لحقها من دمار وبناء دورهم التي دمرها الارهاب ليستطيعوا العودة اليها بدلا من تواجدهم في المخيمات واعادة دمجهم بالمجتمع وتقديم الدعم الاقتصادي لهم من خلال القروض الميسرة والمشاريع الصغيرة بغية تعويضهم وجبر الضرر الذي تعرضوا له وانصافهم من خلال تقديم الارهابيين الذين تسببوا بهذه الجرائم للعدالة.