صحة ديالى: تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة

سجلت محافظة ديالى، اليوم السبت، حالتي وفاة و 173 اصابة جديدة بمرض كورونا خلال الساعات الــ24 الماضية.

وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى في حديث له اليوم ان نتائج الفحص المختبري لحالات الاشتباه بمرض كورونا أظهرت منها 173 حالة موجبة اي مصابة بالمرض يقابلها 122 حالة شفاء لترتفع حالات الشفاء الى 4915 حالة.

واضاف ان المحافظة سجلت حالتي وفاة ليكون عدد المتوفين منذ بروز الوباء 157 حالة وفاة.

مبينا ان اجمالي الاصابات المؤكدة بلغت 5991 اصابة خلال ال 6 اشهر الماضية.