انتشار أمنى مكثف فى محيط مجلس النواب بالبصرة بعد محاولة إحراقه

شهد محيط مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة، استنفارا أمنيا وانتشارا مكثفا للرجال الأمن بعدما أضرم مجهولون النيران في مكتب البرلمان، بينما ردت قوات الأمن بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم.



وتداول نشطاء عراقيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى جانب حسابات تابعة لوسائل إعلام عراقية، مقاطع فيديو وصور ترصد لحظة انتشار قوات الأمن في محيط مكتب مجلس النواب بالبصرة بعد إضرام النيران عليه.



وفي وقت سابق، احتشد المحتجون لمطالبة البرلمان بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في ثلاثة هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية.



وحاول المئات من المتظاهرين اقتحام مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة البصرة، جنوبي العراق، فيما فتحت قوات الأمن النار في حين كان المحتجون يلقون القنابل الحارقة على المبنى.



