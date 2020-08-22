إشبيلية بطلاً للدوري الأوروبي بعد تغلبه على إنتر ميلان

توج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي عقب تغلبه على إنتر ميلان، بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي جمعتهما بملعب راين إينرجي ستاديون بمدينة كولون الألمانية.
سجل روميلو لوكاكو ودييجو جودين هدفي الإنتر بالدقائق (5 و36)، بينما أحرز لوك دي يونج (12 و33) ودييجو كارلوس (74) أهداف إشبيلية.
وهذه سادس مرة يحرز فيها إشبيلية لقب البطولة وهو رقم قياسي.
سجل روميلو لوكاكو ودييجو جودين هدفي الإنتر بالدقائق (5 و36)، بينما أحرز لوك دي يونج (12 و33) ودييجو كارلوس (74) أهداف إشبيلية.
وهذه سادس مرة يحرز فيها إشبيلية لقب البطولة وهو رقم قياسي.