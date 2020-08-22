إصابة 3 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بالناصرية

أصيب 3 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.



وقال مصدر أمني، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بدراجة نارية في ساحة الحبوبي وسط الناصرية انفجرت مساء اليوم ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.



وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت المكان ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج فيما فتحت تحقيقاً في ملابسات الانفجار.

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