مصدر أمني يكشف حقيقة اغتيال ناشط في بغداد

نفى مصدر أمني صحة الأنباء التي أفادت بمقتل ناشط في العاصمة بغداد.



وكانت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي قد أفادت باغتيال الناشط محمد زامل في بغداد مرفقة بصورة شخص قتيل.



وقال المصدر، إن "الصورة تعود إلى سائق شاحنة ضمن الرتل العائد لقوات التحالف والذي قتل في انفجار عبوة ناسفة أمام علوة الرشيد صباح اليوم".



وأضاف، "لغاية الآن لم ترد أي معلومات مؤكدة بخصوص اغتيال ناشط في بغداد"، منوهاً إلى أن "الوضع الامني في بغداد مستتب".

