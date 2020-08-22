بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 22 آب 2020 09:46 ص

مصدر أمني يكشف حقيقة اغتيال ناشط في بغداد

اغتيال مدني
نفى مصدر أمني صحة الأنباء التي أفادت بمقتل ناشط في العاصمة بغداد.

وكانت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي قد أفادت باغتيال الناشط محمد زامل في بغداد مرفقة بصورة شخص قتيل.

وقال المصدر، إن "الصورة تعود إلى سائق شاحنة ضمن الرتل العائد لقوات التحالف والذي قتل في انفجار عبوة ناسفة أمام علوة الرشيد صباح اليوم".

وأضاف، "لغاية الآن لم ترد أي معلومات مؤكدة بخصوص اغتيال ناشط في بغداد"، منوهاً إلى أن "الوضع الامني في بغداد مستتب".
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