عمان تستضيف قمة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن الأسبوع المقبل

تستضيف العاصمة الأردنية عمّان الأسبوع المقبل قمة ثلاثية بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.



وتركز القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة.



يذكر أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في شهر مارس من عام 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في مدينة نيويورك الأمريكية في شهر سبتمبر من العام الماضي.